Kore mutfağının gizli hazinesini keşfedin! Pratik Dak Bal tarifi
Kore mutfağı, sadece ünlü bulgogi veya kimchi ile sınırlı değil. Dak Bal, yani tavuk ayakları, Kore'nin sokak lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte pratik Dak Bal tarifi...
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Geleneksel Kore baharatları ve lezzetleri ile hazırlanan Dak Bal, hem cesur hem de lezzet arayanların damaklarını fethediyor. İster atıştırmalık olarak, ister ana yemek olarak tüketilebilen bu tarif, hem evde hem de dostlarınızla paylaşmak için mükemmel bir seçenek!
DAK BAL TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram tavuk ayakları
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı soy sosu
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 yemek kaşığı bal
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 1 çay kaşığı susam tohumu (isteğe bağlı)
- Taze soğan (süsleme için)
Yapılış:
- Tavuk ayaklarını iyice yıkayın ve kurulayın.
- Geniş bir kasede gochujang, soy sosu, susam yağı, bal, sarımsak ve zencefili karıştırın.
- Tavuk ayaklarını bu karışıma iyice bulayın ve marine etmek için buzdolabında 1-2 saat bekletin.
- Marine olan tavuk ayaklarını ızgarada veya tavada her iki tarafı da iyice kızarana kadar pişirin.
- Servis tabağına alın, üzerine susam tohumu serpin ve taze soğanla süsleyerek sıcak servis yapın.
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