Kore mutfağının gizli hazinesini keşfedin! Pratik Dak Bal tarifi

Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:54

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:54

Geleneksel Kore baharatları ve lezzetleri ile hazırlanan Dak Bal, hem cesur hem de lezzet arayanların damaklarını fethediyor. İster atıştırmalık olarak, ister ana yemek olarak tüketilebilen bu tarif, hem evde hem de dostlarınızla paylaşmak için mükemmel bir seçenek!

DAK BAL TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tavuk ayakları

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı soy sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı bal

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 çay kaşığı susam tohumu (isteğe bağlı)

Taze soğan (süsleme için)

Yapılış: