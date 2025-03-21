Bugün iftarda ne pişirsem? 21. gün iftar menüsü

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı şehriye

1,5 su bardağı su (veya tavuk suyu)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı, tereyağını dengelemek için)

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, pilavın tane tane olmasına yardımcı olur)

Yapılışı:

Pirinci bir kaba alın ve bol suyla iyice yıkayın. Yıkama işlemi, pilavın daha tane tane olmasını sağlar. Yıkadıktan sonra pirinci süzün. Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını ekleyin. Yağlar ısındığında şehriyeleri ekleyin ve kısık ateşte, şehriyeler altın rengini alana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Şehriyeler kavrulup rengi dönünce, yıkadığınız pirinci ekleyin. Pirinçleri de birkaç dakika tereyağı ve şehriye karışımıyla kavurun. Bu işlem pilavın daha lezzetli olmasını sağlar. Pirinçler kavrulduktan sonra, üzerine suyu ve tuzu ekleyin. Suyu kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10-12 dakika kadar pişirin. Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Bu, pilavın daha tane tane olmasına yardımcı olur. Pilav demlendikten sonra karıştırmadan, sıcak olarak servis yapın.