Bugün iftarda ne pişirsem? 21. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 21. gün iftar menüsü...
YAYLA ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
1 yemek kaşığı un
4 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı:
Pirinci yıkayın ve 1 su bardağı su ile haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurdu, unu ve 1 su bardağı suyu çırpın. Haşlanan pirinci ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra tuz ve nane ekleyin, karıştırmaya devam edin. Tereyağını ve zeytinyağını ayrı bir tavada ısıtıp, çorbaya ekleyin. Karıştırarak 5 dakika daha kaynatın ve sıcak servis yapın.
KARNIYARIK
Malzemeler:
4 adet patlıcan
300 gram kıyma
2 adet soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 adet domates (rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
1/2 çay bardağı su
Yapılışı:
Patlıcanları yıkayıp başlarını keserek, ortalarını bıçakla açın ve tuzlu suda acılığını alması için bekletin. Kıyma, doğranmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Ardından domatesi ve salçayı ekleyip, baharatlarla tatlandırın. Patlıcanların içini bu harçla doldurun ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine suyu gezdirin ve 180°C fırında 30-40 dakika pişirin. Karnıyarıkları sıcak servis edin.
TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV
Malzemeler:
1 su bardağı pilavlık pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 su bardağı şehriye
1,5 su bardağı su (veya tavuk suyu)
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı, tereyağını dengelemek için)
1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, pilavın tane tane olmasına yardımcı olur)
Yapılışı:
Pirinci bir kaba alın ve bol suyla iyice yıkayın. Yıkama işlemi, pilavın daha tane tane olmasını sağlar. Yıkadıktan sonra pirinci süzün. Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını ekleyin. Yağlar ısındığında şehriyeleri ekleyin ve kısık ateşte, şehriyeler altın rengini alana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Şehriyeler kavrulup rengi dönünce, yıkadığınız pirinci ekleyin. Pirinçleri de birkaç dakika tereyağı ve şehriye karışımıyla kavurun. Bu işlem pilavın daha lezzetli olmasını sağlar. Pirinçler kavrulduktan sonra, üzerine suyu ve tuzu ekleyin. Suyu kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10-12 dakika kadar pişirin. Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Bu, pilavın daha tane tane olmasına yardımcı olur. Pilav demlendikten sonra karıştırmadan, sıcak olarak servis yapın.
CACIK
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 adet salatalık
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su (isteğe bağlı, kıvam için)
Tuz (isteğe bağlı, damak zevkinize göre)
Nane (taze veya kuru, süslemek için)
1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, ferahlatıcı tat için)
Yapılışı:
Salatalığı yıkayıp kabuklarını soyun. Ardından rendeler ya da küçük küpler halinde doğrayın. Bir kaba yoğurdu alın. Kıvamının daha sıvı olmasını isterseniz, azar azar su ekleyebilirsiniz. Yoğurdu bir çırpıcı veya bir çatal ile iyice çırpın. Eğer sarımsak seviyorsanız, sarımsağı ezin ve yoğurda ekleyin. Doğradığınız salatalıkları yoğurt karışımına ekleyin. Ardından zeytinyağını, tuzu ve limon suyunu da ekleyin. Karıştırın. Cacığınızın üzerine kuru ya da taze nane serpiştirerek servis yapabilirsiniz.
GİRİT SALATASI
Malzemeler:
2 adet domates
1 adet salatalık
1 adet kırmızı soğan
1/2 su bardağı zeytin
1/4 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)
1/4 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
Tuz
Yapılışı:
Domatesleri, salatalıkları ve kırmızı soğanı doğrayın. Zeytinleri ve beyaz peyniri ekleyin. Zeytinyağı, kekik ve tuz ile tatlandırın. Ceviz içi de ekleyerek karıştırın. Salatayı soğuk servis yapın.
KAYMAKLI KÜNEFE
Malzemeler:
200 gr tel kadayıf
100 gr tereyağı
200 gr kaymak
150 gr dövülmüş fıstık
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Kadayıfı elinizle ince ince didikleyin, tereyağını eritin ve kadayıfı tereyağında karıştırarak harmanlayın. 1/2 kadayıfı bir fırın kabına yayın, üzerine kaymağı serin ve dövülmüş fıstığı ekleyin. Kalan kadayıfı üzerine serin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin.
Şerbeti hazırlayın:
Şeker ve suyu kaynatıp 10 dakika kaynadıktan sonra gül suyunu ekleyin. Fırından çıkan sıcak künefenin üzerine şerbeti dökün ve 5 dakika bekletip sıcak servis yapın.
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