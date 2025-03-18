Fırın kullanmadan tatlı krizlerine son verin: Tavada ıslak kek tarifi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 21:22

Güncelleme: 18.03.2025 - 21:22

Kekler, tatlı krizlerini en iyi şekilde yatıştıran, pratik ve lezzetli atıştırmalıklardır. Tavada ıslak kek, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olarak, yoğun kıvamı ve nefis çikolata sosuyla damağınızda harika bir tat bırakacaktır. Bu tarif, fırın kullanmadan kolayca yapılabilen bir kek arayanlar için mükemmel bir alternatiftir. Peki, fırın kullanmadan tatlı krizlerine çözüm olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tavada ıslak kek tarifi...

TAVADA ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı kakao

Islak kek sosu için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1/2 çay bardağı sıvı yağ

TAVADA ISLAK KEK YAPILIŞI

İlk olarak, bir kaba 2 adet yumurtayı kırın ve üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin.

Mikserle çırpın, şeker eriyene kadar iyice karıştırın.

Ardından, 1 su bardağı sütü ve 1/2 su bardağı sıvı yağı ekleyin.

Tekrar karıştırın.

2 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilini ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyin.

Kuru malzemeler tamamen karışana kadar karıştırın.

Kek hamurunuz hazır.

Yapışmaz tavayı ocağa koyun ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.

Hazırladığınız kek karışımını tavaya dökün ve tavanın kapağını kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Kekin pişip pişmediğini kürdan ile kontrol edebilirsiniz.

Kürdan temiz çıkarsa kekiniz hazır demektir.

Sosu hazırlamak için, bir tencerede 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu karıştırın.

Orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın.

Karışım kaynadıktan sonra 1/2 çay bardağı sıvı yağı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Sos koyulaşmaya başladığında ocaktan alabilirsiniz.

Kek piştikten sonra, tavadan dikkatlice çıkarın ve bir servis tabağına alın.

Hazırladığınız sıcak ıslak kek sosunu kekin üzerine dökün.

Kekin her yerine eşit şekilde yayılmasına dikkat edin.

Sosun kekin içine iyice nüfuz etmesi için kekin biraz dinlenmesini bekleyin.

Tavada yapılan ıslak kekiniz artık servise hazır!

Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Çikolata parçacıkları, fındık, ceviz veya meyveler ile süsleyerek daha zengin bir tat elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!