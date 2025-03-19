30 dakikada iftar sofralarına hazırlayabileceğiniz geleneksel lezzet: Tepsi oruğu tarifi

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:27

Tepsi oruğu, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Hatay mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Geleneksel içli köftenin tepsiye yayılarak fırında pişirilen pratik versiyonudur. "Sini köfte" olarak da bilinir. Hem hazırlanışı kolay hem de sofraları şenlendiren doyurucu bir yemektir. Peki, 30 dakikada iftar sofralarına hazırlayabileceğiniz bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tepsi oruğu tarifi..

TEPSİ ORUĞU TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 adet haşlanmış patates

Yarım çay bardağı un

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kimyon, tuz

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı ince doğranmış maydanoz

Yarım su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 çay bardağı zeytinyağı

TEPSİ ORUĞU YAPILIŞI

Patatesi haşlayıp ezin.

Bulguru ve irmiği yoğurma kabında karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve karıştırarak ağzını kapatıp, 10-15 dakika kadar kabarmaya bırakın.

Kabaran bulgura ezdiğiniz patatesi ilave edin.

Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamuru buzdolabında dinlendirin.

İç harç için sıvı yağı tavada ısıtın.

Kıymayı ekleyip kavurun.

Ardından doğranmış soğanı ilave edin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Salça, ceviz içi ve doğranmış maydanozu ekleyin.

Karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Tepsinin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın.

Bulgurlu hamurun yarısını alıp, tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı ekleyip dengeli bir şekilde yaydırın.

Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın.

Hamurun her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.

Köftenizi kare veya havuç dilim baklava şeklinde dilimleyin.

Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağını gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Hamurun inceliğine göre 30-40 dakika arasında pişirin.

Fırında kontrol ederek, üstü güzelce kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!