Enfes Yunan lezzeti midyeli pilav tarifi

Yayınlanma: 15.12.2024 - 17:10

Güncelleme: 15.12.2024 - 17:10

Yunan mutfağının eşsiz tatlarından biri olan Midyeli Pilav, Akdeniz’in ferahlatıcı aromalarını tabağınıza taşıyor. Deniz ürünlerini ve baharatların uyumunu sevenler için harika bir alternatif olan bu tarif, hem özel davet sofralarında hem de günlük yemeklerde sofranızı zenginleştirir. İşte adım adım Midyeli Pilav tarifi!

Malzemeler

1 kg midye (temizlenmiş)

2 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet domates (rendelenmiş)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2-3 dal dereotu (ince kıyılmış)

2,5 su bardağı sıcak su veya balık suyu

Yarım limonun suyu

Yapılışı

Midyeleri Hazırlayın:

Midyeleri iyice temizledikten sonra bol suyla yıkayın. İyice süzüldüğünden emin olun.

Soğan ve Sarımsağı Kavurun:

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

Domates ve Baharatları Ekleyin:

Rendelenmiş domatesi ekleyerek birkaç dakika pişirin. Üzerine toz şeker, tuz, karabiber ve isteğe bağlı tarçını ilave edin.

Pirinç ve Suyu Katın:

Pirinci tencereye ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından sıcak suyu veya balık suyunu yavaşça dökün. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

Midyeleri Ekleyin:

Su kaynamaya başladığında midyeleri pilavın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pilavı pişirin. Pirinçler suyunu çekip yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin.

Limon Sıkın ve Dinlendirin:

Pişen pilavın üzerine limon suyu gezdirin ve ince kıyılmış dereotu serpiştirin. Pilavı 10 dakika dinlendirin.