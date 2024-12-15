Mini bazlama tarifi... Pazar kahvaltıları için pratik lezzet!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 15.12.2024 - 09:54

Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek, yumuşacık ve sıcacık bir lezzet arıyorsanız, mini bazlama tam size göre. Üstelik yapımı son derece kolay ve pratik! İster peynir ve zeytinle sade bir şekilde tüketin, ister sevdiğiniz kahvaltılıklarla zenginleştirin. Pazar sabahlarının favorisi olmaya aday bu tarif, sofranıza hem lezzet hem de keyif katacak. İşte nefis mini bazlama tarifi...

MALZEMELER

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3-3,5 su bardağı un

YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına ılık süt, ılık su ve şekeri alın. Kuru mayayı ekleyip karıştırın. Üzerini kapatarak 5-10 dakika bekleyin, maya aktifleşsin.

Mayalı karışıma yoğurt ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış bir zemine alın ve biraz yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayın.

Hamurları hafif unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Tavayı ısıtın ve ocağı orta ateşe getirin. Mini bazlamaları yağsız tavada arkalı önlü pişirin. Her iki tarafı da güzelce kabarıp kızarana kadar çevirmeye devam edin.

Sıcakken üzerlerine tereyağı sürüp kahvaltılık malzemelerle servis edebilirsiniz.