Fransız mutfağından bir baş yapıt: Cassoulet tarifi

Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:45

Güncelleme: 14.12.2024 - 11:45

Fransa mutfağı denildiğinde akla genellikle peynir, kruvasan ve şarap gelir. Ancak Fransız kırsalında yüzyıllardır hazırlanan Cassoulet, bu mutfağın derinliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir lezzet sunuyor. Et, beyaz fasulye ve aromatik otlarla hazırlanan bu yemek, yavaş pişirme yöntemiyle zamana meydan okuyan bir tat bırakıyor.

CASSOULET TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı beyaz kuru fasulye

300 gram ördek veya kaz eti (isteğe bağlı)

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet havuç

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı defne yaprağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

3 su bardağı tavuk suyu

Yapılış