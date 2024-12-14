Fransız mutfağından bir baş yapıt: Cassoulet tarifi
Fransa mutfağının az bilinen ama oldukça zengin bir ana yemeği olan Cassoulet, güveçte pişen fasulye ve etin mükemmel uyumuyla sofralara lezzet katıyor. Fransız kırsalından gelen bu eşsiz yemek, ağır pişirme tekniğiyle öne çıkıyor ve her lokmada unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Fransa mutfağı denildiğinde akla genellikle peynir, kruvasan ve şarap gelir. Ancak Fransız kırsalında yüzyıllardır hazırlanan Cassoulet, bu mutfağın derinliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir lezzet sunuyor. Et, beyaz fasulye ve aromatik otlarla hazırlanan bu yemek, yavaş pişirme yöntemiyle zamana meydan okuyan bir tat bırakıyor.
CASSOULET TARİFİ
MALZEMELER
- 2 su bardağı beyaz kuru fasulye
- 300 gram ördek veya kaz eti (isteğe bağlı)
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 adet havuç
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı defne yaprağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- 3 su bardağı tavuk suyu
Yapılış
- Beyaz fasulyeleri bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın.
- Ördek veya kaz etini zeytinyağında altın rengi alana kadar kızartın. Aynı şekilde pastırma veya sosisleri de hafifçe kızartın.
- Soğan, sarımsak ve havuçları ince doğrayarak zeytinyağında kavurun. Üzerine salçayı ekleyip karıştırın.
- Güveç kabına fasulyeleri, kavurduğunuz etleri ve sebzeleri yerleştirin. Baharatları ve tavuk suyunu ekleyerek karışımı hazırlayın.
- Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, üzeri hafif kahverengi olana kadar yaklaşık 2-3 saat pişirin. Ara sıra karıştırarak yemeğin üzerinin kurumasını önleyin.
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