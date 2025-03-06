Fırında parmesanlı tatlı patates tarifi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:01

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:01

Tatlı patates, besleyici yapısı ve hafif tatlı lezzetiyle mutfakta birçok farklı şekilde kullanılabilen harika bir sebzedir. Fırında parmesanlı tatlı patates, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir alternatif olarak sofralarınızı renklendirecek. Üstelik hazırlaması da oldukça pratik!

Malzemeler:

2 adet büyük tatlı patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sarımsak tozu

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

½ çay kaşığı kekik veya biberiye

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Yapılışı:

1. Tatlı Patatesleri Hazırlayın

Tatlı patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarını soyun. Daha sonra parmak kalınlığında dilimler veya ince çubuklar halinde doğrayın. (İsterseniz halka şeklinde de kesebilirsiniz.)

2. Baharatlarla Karıştırın

Doğradığınız tatlı patatesleri geniş bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, tuz, sarımsak tozu, karabiber, kırmızı toz biber ve kekiği ekleyerek iyice harmanlayın. Baharatların her parçaya eşit şekilde dağılması için elinizle veya bir spatula yardımıyla iyice karıştırın.

3. Fırına Verin

Fırını 200°C'ye (fanlı ayarda 190°C) ısıtın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tatlı patatesleri tek sıra halinde dizin. Üzerlerine rendelenmiş parmesan peynirini serpiştirin.

4. Pişirme Süreci

Tatlı patatesleri önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Daha çıtır bir kıvam için son 5 dakika fırının ızgara ayarını açabilirsiniz.

5. Servis Edin

Fırından çıkan tatlı patatesleri sıcak sıcak servis edin. Üzerine biraz daha parmesan peyniri serpebilir, yanında yoğurtlu dip sos, ballı hardal veya sarımsaklı yoğurt sosu ile tüketebilirsiniz.