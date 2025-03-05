İngiliz mutfağından gelen lezzet: Cottage Pie tarifi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:26

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:26

Cottage Pie, İngiliz mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Kıyma ve sebzelerle hazırlanan nefis iç harcı, üzerine eklenen kremamsı patates püresiyle birleşerek hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek ortaya çıkarır. Özellikle soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir tarif olan Cottage Pie, aile yemekleri için harika bir seçenektir.

İşte adım adım evde yapabileceğiniz klasik Cottage Pie tarifi!

Cottage Pie İçin Gerekli Malzemeler

Kıymalı Harç İçin:

500 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu)

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet havuç (doğranmış)

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı et suyu veya su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Patates Püresi İçin:

4 adet büyük boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri (isteğe bağlı)

Cottage Pie Nasıl Yapılır?

1. Kıymalı Harcı Hazırlayın

Tavaya sıvı yağı alın, soğanları ekleyerek kavurun.

Sarımsağı ve kıymayı ekleyerek kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Doğranmış havuçları ekleyin, ardından domates salçasını ilave edin ve karıştırın.

Baharatları ekleyin, et suyunu veya suyu ilave edip kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.

Son olarak bezelyeyi ekleyin ve birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

2. Patates Püresini Hazırlayın

Patatesleri haşlayın ve süzün.

Tereyağını ekleyerek patatesleri ezin.

Sütü ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Muskat rendesi ve rendelenmiş peyniri ekleyerek iyice karıştırın.

3. Cottage Pie’ı Fırına Verin

Kıymalı harcı fırın kabına yayın.

Üzerine patates püresini eşit şekilde yayarak düzeltin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

4. Servis Edin ve Keyfini Çıkarın!

Cottage Pie’ı fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve dilimleyerek sıcak servis yapın. Yanında hafif bir salata ile mükemmel bir ana öğün oluşturabilirsiniz.

Cottage Pie’ın Tarihi

Bu geleneksel İngiliz yemeği, 18. yüzyılda kırsal kesimde yaşayan aileler tarafından, eldeki malzemelerle hazırlanmış ekonomik bir yemek olarak ortaya çıkmıştır. "Cottage" kelimesi, o dönemde işçi sınıfının yaşadığı küçük evleri ifade eder. Yani, bu tarif tam anlamıyla mütevazı ama lezzetli bir geçmişe sahiptir.