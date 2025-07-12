Ev tadında şifa deposu: Terbiyeli ekşili köfte tarifi

Sulu yemekler arasında hem doyuruculuğuyla hem de hafifliğiyle öne çıkan terbiyeli ekşili köfte, Türk mutfağının sevilen klasiklerinden biri. İrmik ve pirinçle hazırlanan minik köfteler, havuç ve patatesle buluşarak limonlu terbiyeyle taçlanıyor. Pratik yapımı ve malzeme zenginliğiyle hem öğle hem akşam yemeklerine rahatlıkla uyarlanabiliyor. İşte, lokanta usulü, anne eli değmiş gibi bir tarif…
TERBİYELİ EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler:
Köftesi için:
- 250 gr kıyma
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 1 tatlı kaşığı irmik
- 1 yumurta
- Tuz, karabiber
Yemeği için:
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 5 su bardağı su veya et suyu
- Tuz
Terbiyesi için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 limonun suyu
Yapılışı:
- Köfte malzemelerini yoğurun ve misket büyüklüğünde yuvarlayın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
- Tencereye sıvı yağı alın, küp doğranmış havuçları ve ardından patatesleri kavurun.
- Üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca köfteleri ilave edin.
- Ayrı bir kapta limon suyu, yumurta sarısı ve unu çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp karışıma ekleyerek terbiyeyi ılıtın.
- Ilınan terbiyeyi tencereye yavaşça dökerek karıştırın. 10 dakika kısık ateşte pişirip altını kapatın.
- Lokanta usulü lezzak su ekleyin, kapağını kapatıp 30-35 dakika kısık ateşte pişirin.