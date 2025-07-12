Ev tadında şifa deposu: Terbiyeli ekşili köfte tarifi

Sulu yemekler arasında hem doyuruculuğuyla hem de hafifliğiyle öne çıkan terbiyeli ekşili köfte, Türk mutfağının sevilen klasiklerinden biri. İrmik ve pirinçle hazırlanan minik köfteler, havuç ve patatesle buluşarak limonlu terbiyeyle taçlanıyor. Pratik yapımı ve malzeme zenginliğiyle hem öğle hem akşam yemeklerine rahatlıkla uyarlanabiliyor. İşte, lokanta usulü, anne eli değmiş gibi bir tarif…

TERBİYELİ EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

Köftesi için:

250 gr kıyma

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı irmik

1 yumurta

Tuz, karabiber

Yemeği için:

1 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1 limonun suyu

Yapılışı: