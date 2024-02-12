Bu lezzete vurulacaksınız: Avcı böreği tarifi ve püf noktaları...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:41

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:41

Avcı böreği, Osmanlı döneminde av etleriyle yapılan ve günümüzde kıymalı, bulgurlu ve cevizli iç harcıyla hazırlanan bir börek çeşididir. Çıtır çıtır yufkaların arasına gizlenen bu lezzetli harç, fırında veya kızartma yöntemiyle pişirilebilir. Sıcak bir çayın yanında nefis bir atıştırmalık olan avcı böreği, hem doyurucu hem de besleyicidir. Peki sizi kalbinizden vuracak bu leziz börek nasıl yapılır? İşte Avcı böreği tarifi ve püf noktaları...

Avcı Böreği Tarifi İçin Malzemeler

Börekler için:

2 adet hazır yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı ince bulgur (sıcak su ile şişmemiş hali için 1 su bardağı)

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1/2 demet maydanoz (doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Börekleri kaplamak ve kızartmak için:

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

Kıymalı iç harcı için; kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Ceviz içini keskin bir bıçak yardımıyla kıyın.

Kapaklı küçük bir kaseye aldığınız köftelik ince bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin.

Kapağını kapatıp şişmesi için kısa bir süre bekletin.

Tereyağı ve sıvı yağı bir tavaya alıp kızdırın.Soğanları ekleyip, soğanlar diriliğini kaybedene kadar kavurma işlemini sürdürün.

Soğanların üzerine kıymayı, tuz ve karabiberi ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine ceviz, şişmiş ince bulguru ilave edin.

Doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Yufkaları dörde bölün ve her birini fırça ile yağlayın.

Yufkanın geniş kısmına kıymalı harçtan ekleyin. Önce kenarlardan katlayarak rulo haline getirip kapatın. Yumurtaları geniş bir kapta çırpın.

Elenmiş galeta ununu düz bir tabağa alın.

Hazırladığınız avcı böreklerini öncelikle çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun !

Püf noktaları:

Avcı böreği yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar şunlardır:

Kıymalı harcı çok fazla pişirmeyin, yoksa kuruyabilir. Harcın nemli kalması için kapağını kapalı tutun.

Yufkaları yağlarken çok fazla yağ kullanmayın, yoksa börekleriniz yağlı olabilir. Yağı fırça ile hafifçe sürün.

Börekleri sarmadan önce yufkaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin, yoksa yırtılabilir. Börekleri çok sıkı veya çok gevşek sarmayın, yoksa pişerken dağılabilir.

Börekleri kızartırken yağın çok kızgın olmasına dikkat edin, yoksa börekleriniz hamur olabilir. Börekleri arkalı önlü eşit şekilde kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt havlu kullanın.