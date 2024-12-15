Ev yapımı çıtır çıtır katmer tarifi

Yayınlanma: 15.12.2024 - 20:08

Güncelleme: 15.12.2024 - 20:08

Katmer, çıtır çıtır hamuruyla, tereyağının nefis aromasıyla ve çoğunlukla bolca Antep fıstığı ve kaymakla süslenen Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biridir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes tat, kahvaltıdan çay saatine kadar her ana uyum sağlar. İşte pratik ev yapımı katmer tarifi...

Malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Aralarına Sürmek İçin:

50 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

100 gram kaymak

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

Hazırlık Aşamaları

1. Hamurun Hazırlanması:

Geniş bir karıştırma kabına unu alın ve ortasını havuz gibi açın.

Süt, su, sıvı yağ ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 10-15 dakika dinlendirin.

2. Hamurun Açılması:

Dinlenmiş hamuru 4 eşit parçaya ayırın ve her bir parçayı yuvarlayarak beze haline getirin.

Bezeleri tezgâhta oklava veya merdane yardımıyla mümkün olduğunca ince açın.

3. Katmerin Hazırlanması:

Açtığınız hamurun üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımını fırça ile sürün.

Hamurun ortasına kaymak, toz şeker ve Antep fıstığını serpiştirin.

Hamuru zarf şeklinde kapatın (önce üst ve alt kenarları, ardından yan kenarları kapatarak kare bir şekil oluşturun).

4. Pişirme:

Katmerleri yağsız bir tavada kısık ateşte, her iki yüzünü de çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Pişerken üzerini tereyağı ile hafifçe yağlayabilirsiniz.