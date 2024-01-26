Ev yapımı lezzet: Pratik ve lezzetli Rulo Pasta Tarifi!
Pratik ve az malzemeli olan bu lezzet çay saatlerinde kurtarıcınız olacak. Çok kısa sürede hazırlanabilecek olan bu tarif hem al malzemeli oluşu hem de pratikliği ile kurtarıcınız olacak. İşte enfes Rulo Pasta tarifi...
Nefis bir rulo pastayı evde kolaylıkla hazırlamak mümkün. Pratikliğiyle ön plana çıkan bu rulo pasta tarifi, herkesin mutfağında kolaylıkla hayat bulacak. Sadece birkaç basit adımı takip ederek lezzetli bir rulo pasta elde etmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Tatlı krizlerinizi hızlı bir şekilde çözebileceğiniz, aynı zamanda misafirlerinizi şaşırtabileceğiniz bu tarif, pratikliğiyle favoriniz olmaya aday. İşte, pratik Rulo Pasta Tarifi...
MALZEMELER
Hamur İçin:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı vanilin
Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 yumurta sarısı
1 paket vanilin
125 gram tereyağı
Kaplamak İçin:
Pudra şekeri
Çilek, çikolata parçaları
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ısıtılır. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi hazırlanır.
Hamur için; yumurta ve şeker mikserle beyazlaşana kadar çırpılır.
Üzerine elenmiş un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eklenip spatula ile karıştırılır.
Hazırlanan hamur fırın tepsisine dökülür, önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirilir.
Fırından çıkan sıcak hamur yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarılır ve soğuması için bekletilir.
İç harç için; süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını karıştırarak pişirilir.
Kaynayan karışıma tereyağı eklenir ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirilir. Vanilin eklenip ocaktan alınır.
Soğuyan hamura, iç harç sürülür ve tekrar rulo şeklinde sarılır.
Servis tabağına alınır, üzeri pudra şekeri, çikolata veya çilek ile süslenir. Ardından pasta dilimlenerek servise hazır hale gelir.
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