Zeytinyağlı Sebzeli Enginar: Sağlıklı ve lezzetli bir tarif!

Sağlıklı ve lezzetli bir sofranın anahtarını arayanlar için nefis bir öneri... Zeytinyağlı sebzelerle hazırlanan enginar, hem sağlıklı beslenmeye katkı sağlayan hem de damakları şenlendiren bir tarif.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:57
Zeytinyağlı Sebzeli Enginar: Sağlıklı ve lezzetli bir tarif!
Abone Ol google-news

Doğanın sunduğu bu lezzet, sofralarınıza sağlık dolu bir alternatif sunuyor. Zeytinyağının doyurucu lezzetiyle buluşan enginar, sofralara şıklık katarken sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. İşte, sofraları renklendirecek Zeytinyağlı Sebzeli Enginar tarifi!

MALZEMELER

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/2 adet orta boy kuru soğan 

1/2 adet orta boy patates 

1/2 adet büyük boy havuç 

1/2 su bardağı dondurulmuş bezelye

4 adet ayıklanmış enginar

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Dereotu

YAPILIŞI

Enginarların saplı kısımlarını kesip uç kısımları temizlenir ve limonlu su içinde bekletilir.

Bir tencerede zeytinyağı ısıtılır. İnce doğranmış soğan eklenip şeffaflaşana kadar kavrulur.

Doğranmış patates, havuç ve dondurulmuş bezelye eklenip karıştırılır.

Ayıklanmış enginarlar tencereye eklenir.

Limon suyu, su, toz şeker ve tuz eklenip karıştırılır.

Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir.

Sebzeler piştikten sonra ocaktan alınır ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir.

Zeytinyağlı sebzeli enginar servis tabağına alınır.

Üzerine ince doğranmış dereotu serpiştirerek servis yapılır.


Enginar zeytinyağlı çanak enginar zeytintağlı enginar

İlgili Haberler

Az yağ ile çok daha sağlıklı yemekler yapmak mümkün! İşte fırında az yağ ile yapabileceğiniz hem pratik hem leziz 5 yemek tarifi...

Az yağ ile çok daha sağlıklı yemekler yapmak mümkün! İşte fırında az yağ ile yapabileceğiniz hem pratik hem leziz 5 yemek tarifi...
Klasiklerden sıkıldınız mı? İşte farklı kültürlerden 5 mantı tarifi!

Klasiklerden sıkıldınız mı? İşte farklı kültürlerden 5 mantı tarifi!
Anadolu'nun en eski pizzası: Yağ somunu tarifi

Anadolu'nun en eski pizzası: Yağ somunu tarifi

En Çok Okunan Haberler