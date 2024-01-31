Ev yapımı lezzet: Türk mutfağının favorisi Kumpirin sırrı...

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:39

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:39

Türkiye'nin sokak lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan kumpir, hem doyurucu hem de lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. İçerisinde birbirinden lezzetli malzemelerin bulunduğu kumpir, özellikle soğuk kış günlerinde sıcacık bir alternatif olarak tercih ediliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis sokak lezzetinin sırlarını keşfetmeye hazır mısınız?

MALZEMELER

4 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1/2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı iç malzemeler: rendelenmiş kaşar peyniri, mısır, turşu, haşlanmış mısır, yeşillikler, salça sosu, ketçap, mayonez, sosis gibi

YAPILIŞI

Fırın önceden ısınması için 200 dereceye ayarlanır.

Patatesler iyice yıkanır ve kabukları fırça ile temizlenir. Patatesler alüminyum folyo ile sarılır ve önceden ısıtılmış fırında yumuşayana kadar (yaklaşık 1 saat) pişirilir.

Fırından çıkan patatesler alüminyum folyodan çıkarılır ve sıcakken keskin bir bıçakla ortadan ikiye kesilir. Patatesin içi çatalla eziilir.

Tereyağı veya margarini ile süt ilave edilir. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırılır. Püre kıvamına gelene kadar ezerek karıştırılır.

İsteğe bağlı iç malzemeler eklenir. Rendelenmiş kaşar peyniri, mısır, turşu, haşlanmış mısır gibi malzemeler kullanılabilir.