Ev yapımı kekin en sade ama en etkileyici hali olan bu tarif, limonun tazeliğini ve doğallığını her lokmada hissettirecek. Mis gibi kokusuyla fırından çıktığı an herkesi mutfağa toplayacak bu kek, sofranıza lezzet ve mutluluk katacak. İşte, Ev yapımı limonlu kek tarifi...

LİMONLU KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

Yarım limonun suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

YAPILIŞI