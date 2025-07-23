Ev yapımı kekin en sade ama en etkileyici hali olan bu tarif, limonun tazeliğini ve doğallığını her lokmada hissettirecek. Mis gibi kokusuyla fırından çıktığı an herkesi mutfağa toplayacak bu kek, sofranıza lezzet ve mutluluk katacak. İşte, Ev yapımı limonlu kek tarifi...
LİMONLU KEK TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)
- Yarım limonun suyu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
YAPILIŞI
- Yumurta ve şekeri çırpın: Derin bir kapta yumurtaları ve toz şekeri, karışım beyazlaşana kadar mikserle 3-4 dakika çırpın.
- Sıvı malzemeleri ekleyin: Süt, sıvı yağ, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
- Kuru malzemeleri katın: Unu eleyerek yavaş yavaş ekleyin. Vanilin ve kabartma tozunu da ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Kalıba dökün: Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün ve kalıbı birkaç kez tezgaha vurarak içindeki hava kabarcıklarını çıkarın.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.
- Soğutup servis edin: Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.