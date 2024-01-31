Ev yapımı vegan mayonez tarifi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:41

Klasik mayonezi aratmayan, besleyici ve nefis bu tarifle, hem sağlığınıza hem de damak zevkinize bir ödül sunun.

Malzemeler:

1 su bardağı vegan süt (badem, soya veya yulaf sütü gibi tercihe bağlı)

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı sirke (elma sirkesi tercih edilebilir)

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı agave şurubu veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Bir blender veya mikser kullanarak vegan sütü ve hardalı iyice çırpın.

Yavaşça zeytinyağını ekleyerek karışımı çırpmaya devam edin.

Limon suyu, sirke, agave şurubu, tuz ve karabiberi ekleyin.

Malzemeler iyice karışana kadar karıştırmaya devam edin. Karışım koyu bir kıvam almalıdır.

Hazırladığınız vegan mayonezi bir kavanoza alın ve buzdolabında en az bir saat boyunca dinlendirin.

Soğuyan vegan mayoneziniz hazır! Sandviçlerinizden, salatalarınıza kadar birçok lezzetli yemeği bu nefis mayonezle zenginleştirin.