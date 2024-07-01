Evde boba nasıl yapılır? İşte enfes esmer şekerli Bubble Tea tarifi...

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:42

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:42

Son yılların en popüler içecek trendlerinden biri olan Bubble Tea, dünyanın dört bir yanında adeta bir fenomen haline geldi. Tüm dünyaya yayılan bu lezzetli ve eğlenceli içecek, büyük, yumuşak tapioca incileri (boba) ve çeşitli çay bazları ile dikkat çekiyor. Peki, bu muhteşem içeceği evde yapmaya ne dersiniz?

EV YAPIMI BOBA TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı tapioka nişastası

1/2 su bardağı kaynar su

Gıda boyası (isteğe bağlı)

Bol miktarda su (pişirme için)

YAPILIŞI

Bir kasede, 1/2 su bardağı kaynar suyu ve eğer kullanıyorsanız birkaç damla gıda boyasını karıştırın.

Yavaşça tapioka nişastasını ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın.

Karışım toparlanmaya başlayınca, ellerinizle yoğurun. Hamurun pürüzsüz ve esnek olması gerekiyor. Hamur çok kuru ise biraz daha su ekleyin, çok yapışkan ise biraz daha nişasta ekleyin.

Hamuru küçük parçalar halinde kesin ve her parçayı küçük toplar halinde yuvarlayın. Topların yaklaşık olarak bezelye büyüklüğünde olması gerekiyor.

Şekillendirdiğiniz topları biraz tapioka nişastasıyla kaplayın ki birbirlerine yapışmasınlar.

Büyük bir tencerede bol miktarda suyu kaynatın.

Kaynayan suya tapioka toplarını ekleyin ve karıştırın.

Toplar suyun yüzeyine çıkana kadar kaynatın (yaklaşık 2-3 dakika).

Yüzeye çıktıktan sonra, 25-30 dakika daha kısık ateşte pişirin. Arada bir karıştırarak yapışmalarını önleyin.

Pişen topları süzün ve soğuk suyla durulayın.

Topları bir kaba alın ve tatlandırmak için esmer şeker şurubu (önceki tarifte yaptığınız gibi) veya bal ekleyin. Bu, bobaların tatlı ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.

ESMER ŞEKERLİ BUBBLE TEA TARİFİ

MALZEMELER

1/2 su bardağı tapioka incileri (boba)

1 su bardağı esmer şeker

1 su bardağı su

2 su bardağı siyah çay (demlenmiş ve soğutulmuş)

1 su bardağı süt (veya badem sütü, soya sütü gibi tercih edilen süt)

Buz

YAPILIŞI

Bir tencerede esmer şeker ve suyu karıştırın. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin.

Şeker eriyip karışım hafif koyulaştığında (şurup kıvamına geldiğinde), ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuk halde olan bobaları esmer şeker şurubuna ekleyin ve iyice karıştırın.

Üzerine buz ekleyin.

Soğutulmuş siyah çayı bardağa dökün.

Son olarak, sütü ekleyin ve iyice karıştırın.