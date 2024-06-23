Kahve tutkunlarının favori pastası... Popüler latte pastayı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:58

Güncelleme: 23.06.2024 - 17:58

Tatlı severlerin dışarıda sıklıkla tercih ettiği latte pasta, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir lezzet harikası. Kahve tutkunlarını mest eden bu pasta, yumuşacık keki ve kahve aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Artık dışarı çıkmadan, mutfağınızda rahatlıkla yapabileceğiniz latte pasta tarifi ile sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. İşte, pratik ve lezzet dolu tarif...

MALZEMELER

Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı granül kahve (latte yapımı için)

2 yemek kaşığı sıcak su

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması İçin:

1 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilin

1/2 su bardağı labne peyniri

Çikolata Sosu İçin:

1 su bardağı krema

200 gram bitter çikolata

Dış Kaplama İçin:

1 su bardağı ince çekilmiş fındık kırıntısı

YAPILIŞI

Granül kahveyi 2 yemek kaşığı sıcak su ile karıştırarak eritin ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve toz şekeri bir karıştırma kabında mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ ve soğuyan kahveyi ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini karışıma ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, kürdan testi temiz çıkana kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Süt, krema, toz şeker, un ve mısır nişastasını bir tencerede karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Karışım koyulaşınca ocaktan alın, vanilin ve labne peynirini ekleyip iyice karıştırın. Soğumaya bırakın.

Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Isınan kremaya bitter çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Sosu soğumaya bırakın.

Krema soğuduktan sonra kekin üzerine ilave edin. Çikolata sosu ile şeritler çektikten sonra pastayı yan çevirerek bir kürdan yardımı ile şekil verin. Keki dilimleyin. Dilimlenen keklerin etrafına fındık kırıntılarını yapıştırın.

Pasta buzlukta dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.