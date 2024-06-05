Sıcak havalarda içinizi serinletecek içecek: Vanilyalı buzlu kahve tarifi...
Yazın gelişiyle birlikte hafif ve serinletici kahvelerle günlerimizi şenlendirme vakti de geldi. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek olan bu içecek nasıl yapılır? İşte vanilyalı buzlu kahve tarifi...
Yaz aylarının gelişiyle birlikte hafif ve serinletici kahvelerle günlerimizi güzelleştirme zamanı da geldi. Sıcak havalarda hem serinlemek hem de keyifli anlar yaşamak için soğuk kahve çeşitleri, özellikle buzlu kahveler, ideal bir tercih olacaktır. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek olan bu içecek nasıl yapılır? İşte vanilyalı buzlu kahve tarifi...
VANİYALI BUZLU KAHVE TARİFİ
Malzemeler:
2 tatlı kaşığı filtre kahve
1 damla vanilya
1 avuç buz küpü
1 su bardağı su
VANİYALI BUZLU KAHVE YAPILIŞI
Filtre kahvenizi sıcak suyla french presste demleyin.
Bunun için önce kahveyi ardından vanilyayı ve sıcak suyu koyun.
French pressin kapağını kapatın ve 5 dakika dinlendirin.
Biraz soğuyup ılıdıktan sonra buz kalıplarına döküp paylaştırın.
Buzdolabınızın buzluğuna koyun ve dondurun.
Afiyet olsun!
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