Evde İzmir bombası tarifi...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:07

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:07

İzmir Bombası'na duyulan ilgi, onu Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri haline getirmiştir. Şimdi, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes tatlıyı yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler

1 su bardağı oda sıcaklığında su

Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

Bir tutam tuz

1,5 su bardağından biraz fazla un

Kahvaltılık sürülebilir çikolata

Yapılışı

Karıştırma kabına su, sıvı yağ, şeker ve tuzu alarak karıştıralım.

Ardından unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım.

Hamurun üzerini kapatarak 15-20 dk dinlendirelim. Bu sürenin sonunda hamuru bölerek bezeler oluşturalım. Ben 20 adet kadar küçük beze oluşturdum.

Oluşturduğumuz bezeleri oklava ya da merdaneyle çay tabağı boyutu kadar çok da ince olmayacak şekilde açalım.

İçerisine 1 yemek kaşığı kadar kahvaltılık sürülebilir çikolata ekleyelim. Ben çok dağılmaması ve çikolatanın biraz sertleşmesi için buzdolabında birkaç saat bekletmiştim.

Son olarak hamuru kenarlarından toparlayarak yukarda birleştirelim, yuvarlak bir form verelim ve fazla kalan hamuru makasla keselim. Fazla kalan hamurları son aşamada birleştirerek beze yapın ve onlara da aynı şekli verin.

Hazırladığımız izmir bombalarını fırın kabına sıraladıktan sonra önceden ısıttığımız 220 derecelik fırında 10 dk kadar pişirelim.

Üzerinde küçük kabarcıklar oluşmaya başlayacaktır. Çok fazla rengi kahverengiye dönmeden fırından alabilirsiniz.