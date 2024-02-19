Pratik mücver tarifi: Lezzetin çıtır hâli

Mücver, taze sebzelerin nefis birleşimiyle hazırlanan, çıtır çıtır atıştırmalık bir lezzet! Bu pratik tarifle mücverin enfes tadını keşfedin ve evinizde kolayca hazırlayın...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:55
Pratik mücver tarifi: Lezzetin çıtır hâli
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Mücver, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. Genellikle kabak, havuç, patates gibi sebzelerin rendelenmesiyle hazırlanan ve içine maydanoz, soğan, peynir gibi malzemeler eklenerek zenginleştirilen mücver, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalıktır. Kızgın yağda kızartılarak pişirilen mücverler, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir lezzet sunar. İşte pratik mücver tarifi...

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MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 3 adet kabak
  • Yarım su bardağı un
  • 2-3 dal yeşil soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Bir tutam dereotu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Yapılış

  1. İlk olarak mücver malzemelerini hazırlayalım. Kabakları soyarak rendenin iri kısmında rendeleyelim.
  2. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayalım.
  3. Kabak Mücver harcını hazırlayalım. Yumurtaları derince bir kaba alalım.
  4. Üzerine un, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım.
  5. Ardından suyunu iyice sıktığımız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu eklenerek karıştıralım. Mücver harcımız hazır.
  6. Mücveri tavada pişirelim. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alalım.
  7. Isınan yağımıza kabak karışımından bir kaşık dökelim, çevirerek kızartalım.
  8. Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alalım.
  9. Kabak mücveri servis edelim.  Mücverleri ister sıcak, isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz.

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