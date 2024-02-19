Pratik mücver tarifi: Lezzetin çıtır hâli

Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:55

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:55

Mücver, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. Genellikle kabak, havuç, patates gibi sebzelerin rendelenmesiyle hazırlanan ve içine maydanoz, soğan, peynir gibi malzemeler eklenerek zenginleştirilen mücver, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalıktır. Kızgın yağda kızartılarak pişirilen mücverler, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir lezzet sunar. İşte pratik mücver tarifi...

MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yapılış