Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak İtalyan usulü omlet: İşte Frittata tarifi...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:59

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:59

Dünya genelinde en sağlıklı beslene ülke seçilen İtalyanların mutfak lezzetlerini sizler de evde yaparak sofralarınızı süsleyebilirsiniz. Haftasonu kahvaltılarınızın en gözde lezzeti olacak olan Frittata'nın lezzeti bir başkadır.Diğer adıyla kabarık omlet olarak da bilinen İtalyan lezzeti, omlet yapmanın gerçek bir sanat olduğunu gösteriyor. Binbir çeşit omlet arasında öne çıkan İtalyan omleti, zengin lezzetiyle ilk sıralarda yer alıyor. Peki bu leziz İtalyan usulü omlet nasıl yapılır? İşte Frittata tarifi...

FRITTATA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta

2 adet küçük boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

8 adet kültür mantarı

200 gram ıspanak

4 adet kurutulmuş domates

8 adet cherry domates

1/4 demet maydanoz

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

Puf gibi kabaracak İtalyan omleti Frittata'yı hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı piyazlık doğrayın.

Patatesleri tavla zarı büyüklüğünde kesin.

Ayıklayıp yıkadığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın.

Kurutulmuş domatesleri uzun ince şeritler halinde kesin.

Üzerlerini nemli bir bezle temizlediğiniz mantarları ince ince dilimleyin.

Bol suda yıkayıp kuruttuğunuz ıspanakları elinizle parçalara ayırın.

Kenarları sığ olmayan ve fırına girebilecek büyüklükte bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Doğramış olduğunuz piyazlık kuru soğan ve patatesleri, hafif bir renk alana kadar yüksek ateşte soteleyin.

Kurutulmuş domates ve mantarları da kattıktan sonra soteleme işlemini 1-2 dakika daha sürdürün.

Bütün haldeki cherry domatesler ve ıspanak parçalarını ilave edip karıştırın.

Yumurtaları ayrı bir yerde tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve incecik kıyılmış maydanoz ilavesiyle iyice çırpın.

Fırını 180-200 derece aralığında ısıtın.

Yumurta karışımını sotelenen malzemelerin üzerine dökün, eşit olarak dağılmasını ve cherry domateslerin üstte kalmasını sağlayın.

Arzuya göre bu aşamada rendelenmiş beyaz peynir ekleyin.

Omleti, önceden ısıtılmış fırında 5 dakika gibi kısa bir süre, puf gibi kabarana kadar pişirin.

Fırından çıkartıp servis tabağına aldığınız omleti, dilimledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!