Evde keyifle hazırlayacağınız Magnolia tarifi...

Magnolia tatlısı, görsel olarak da lezzet açısından da oldukça çekici olan bir tatlıdır. Bu tarif, özellikle özel günlerde veya davetlerde konuklarınıza sunabileceğiniz, ev yapımı ve hafif bir tatlı alternatifidir. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli magnolia tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:06
Evde keyifle hazırlayacağınız Magnolia tarifi...
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Şık sunumu ve eşsiz tadıyla, özel günlerde veya sadece tatlı bir kaçamağa ihtiyaç duyduğunuz her an için ideal bir seçenek. İşte ev mutfağınızda keyifle hazırlayabileceğiniz bu enfes magnolia tatlısı tarifi...

Malzemeler

Muhallebisi için;

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  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 paket vanilya

Arası için;

  • 1,5 paket burçak bisküvi
  • Çilek

Yapılışı

Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım.

Çırpma teli ile çırpalım.

Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.

Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.

Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım.

Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.

Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim.

Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.

Çilekleri ince dilimler halinde keselim.

Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim.

Çilekleri görüntülerdeki gibi dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.

Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.


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