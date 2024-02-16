Kıbrıs'ın geleneksel lezzeti: Kıbrıs Tatlısı tarifi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:51

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:51

Akdeniz'in masmavi suları ve sıcak güneşiyle tanınan Kıbrıs, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda muhteşem tatlarıyla da bilinir. Kıbrıs tatlısı da adanın zengin tatlı kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Şerbetli dokusu ve içindeki fındık dolgusuyla adeta bir lezzet şöleni sunan bu tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraları süsler. Şimdi sizlerle Kıbrıs'ın eşsiz tatlısının tarifini paylaşarak, evinizde bu enfes lezzeti deneyimlemenizi sağlayacağız.

KIBRIS TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Keki için;

5 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1,5 su bardağı galeta unu

1,5 su bardağı Hindistan cevizi

1,5 su bardağı ceviz kırığı

1 paket kabartma tozu

Kreması için;

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti için;

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su (600 ml)

1 paket vanilya

Yapılış