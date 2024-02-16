Kıbrıs'ın geleneksel lezzeti: Kıbrıs Tatlısı tarifi
Kıbrıs'ın eşsiz tatlısıyla mutfağınıza Akdeniz'in tatlı rüzgarlarını getirin! Kıbrıs tatlısı tarifi, şerbetli lezzetin ve fındık dolgusunun muhteşem buluşmasıyla damakları şenlendirecek bir tatlı deneyimi sunuyor.
Akdeniz'in masmavi suları ve sıcak güneşiyle tanınan Kıbrıs, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda muhteşem tatlarıyla da bilinir. Kıbrıs tatlısı da adanın zengin tatlı kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Şerbetli dokusu ve içindeki fındık dolgusuyla adeta bir lezzet şöleni sunan bu tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraları süsler. Şimdi sizlerle Kıbrıs'ın eşsiz tatlısının tarifini paylaşarak, evinizde bu enfes lezzeti deneyimlemenizi sağlayacağız.
Göz Atın
KIBRIS TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Keki için;
- 5 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
- 1,5 su bardağı galeta unu
- 1,5 su bardağı Hindistan cevizi
- 1,5 su bardağı ceviz kırığı
- 1 paket kabartma tozu
Kreması için;
- 1 litre süt
- 1 su bardağı nişasta
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krem şanti
Şerbeti için;
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su (600 ml)
- 1 paket vanilya
Yapılış
- İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için tencereye su ve şekeri alarak karıştıralım.
- Ardından şerbetimizi 15 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbetimizin altını kapatalım ve içerisine vanilyayı ekleyerek güzelce karıştıralım. Şerbetimizi soğuması için bekletelim.
- Tatlımızın kreması için uygun bir tencereye sütü alalım.
- Üzerine toz şeker ve nişastayı ekleyerek karıştıralım, koyulaşıp göz göz olana kadar kremamızı pişirelim.
- Pişen kremamızı ocaktan alalım ve ılıması için bekletelim.
- Ilıdıktan sonra içerisine krem şantimizi ekleyelim ve güzelce çırpalım.
- Üzerinin kabuklanmaması için üzerini streçleyelim ve soğumaya bırakalım.
- Tatlımızın keki için karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak, yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük olana kadar mikserle çırpalım.
- Ardından sıvı yağ, kabartma tozu ekleyerek tekrar mikserle çırpalım.
- Son olarak hindistan cevizi, galeta unu ve ceviz kırığı ilave ederek spatulayla şöyle bir karıştıralım.
- Tabanını yağladığımız büyük boy dikdörtgen borcama veya bu boyutlardaki uygun bir fırın tepsisine hazırladığımız kek hamurunu boşaltalım.
- Bir spatula yardımıyla hamuru borcamın her yerine eşit şekilde yayalım.
- Keki önceden ısıttığımız 160 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim.
- Fırından aldığımız sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti gezdirelim.
- Şerbetini çekip soğuyan kekin üzerine hazırladığımız kremayı da her yerine yayalım.
- Eşit bir şekilde yaydığımız ve düzelttiğimiz kremanın üzerine son olarak hindistancevizi serpelim.
- Tatlımızı bu şekilde en az 3-4 saat veya mümkünse 1 gece buzdolabında dinlendirelim.
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