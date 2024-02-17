Lezzetin zarif hâli! Pratik profiteröl tarifi

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:48

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:48

Profiterol, Fransız mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir ve dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahiptir. Küçük, yumuşak ve hafif tatlı hamur topları, genellikle çikolata sosu ve krema ile doldurulur ve servis edilir. Profiterolün kökenleri, 19. yüzyılda Fransız şefler tarafından yaratıldığına inanılan efsanelerle doludur. Günümüzde ise çikolata tutkunlarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan profiterol, hem yapımının kolaylığı hem de muhteşem lezzetiyle sofraları süslemeye devam ediyor...

PROFİTERÖL TARİFİ

Hamuru için;

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr margarin

1 tatlı kaşığı şeker

3 adet küçük boy yumurta

Kreması için;

2, 5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

50 gr margarin

1 çay bardağı toz şeker

1 paket toz kremşanti

1 vanilya

Üzeri için;

1 paket hazır çikolata sos

2 su bardağı süt

Yapılış