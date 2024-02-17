Lezzetin zarif hâli! Pratik profiteröl tarifi
Profiterol, hafif ve kremsi dolgusuyla çikolata sevenlerin favorisi olan bir tatlıdır. Bu nefis tarif ve tarihi hakkında daha fazla bilgi edinin!
Profiterol, Fransız mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir ve dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahiptir. Küçük, yumuşak ve hafif tatlı hamur topları, genellikle çikolata sosu ve krema ile doldurulur ve servis edilir. Profiterolün kökenleri, 19. yüzyılda Fransız şefler tarafından yaratıldığına inanılan efsanelerle doludur. Günümüzde ise çikolata tutkunlarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan profiterol, hem yapımının kolaylığı hem de muhteşem lezzetiyle sofraları süslemeye devam ediyor...
Göz Atın
PROFİTERÖL TARİFİ
Hamuru için;
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı un
- 125 gr margarin
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 3 adet küçük boy yumurta
Kreması için;
- 2, 5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 50 gr margarin
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 paket toz kremşanti
- 1 vanilya
Üzeri için;
- 1 paket hazır çikolata sos
- 2 su bardağı süt
Yapılış
- Hamuru için. Öncelikle bir tencereye listede yazan ölçüde su ve margarini alın orta ateşte margarin eriyince un ve şekeri de ekleyin çırpın katılaşacaktır. Ocaktan alın tamamen soğumaya bırakın yumurta daha sonra eklenecektir.
- Kreması için margarini bir tencereye alın eriyince unu ekleyin biraz kavurun.
- Un kokusu çıkınca süt ve şekeri ilave edin.
- Krema karşılaşınca vanilya ekleyip ocağı kapatın. Tamamen soğumaya bırakın, soğuduktan sonra toz kremşantiyi kremaya dökün blender ile çırpın.
- Çikolata sosu için 2 bardak süte bir paket sosu ekleyip kaynayana kadar orta ateşte pişirin ve soğumaya bırakın.
- Hamura tekrar dönecek olursak iyice soğumuş hamura (işin püf noktasını veriyorum dikkat edilmelidir)
- Yumurtaları teker teker kırıp blender ile çırpmak gerekiyor. Örneğin hamura 1 yumurta kırın blender ile 2dk kadar çırpın sonra 2. yumurtayı ekleyin onuda 2dk çırpın en son 3. yumurtayı ekleyin onu da çırptıktan sonra hamurumuz hazır.
- Hamurdan orta boy bezeler koparın yağlı kağıt serili tepside fırına verin 170° pişirin buradaki püf nokta hamuru tepsiye koyduktan sonra fırını çalıştırın ve asla kapağı açmayın.
- Üzeri pembeleşince fırını kapatın ama yinede 15dk kadar açmayın kapağını sönmemesi için.
- Pişen ve tamamen soğuyan hamur bezelerini bıçakla karnını yarın içine krema doldurun ve borcama dizin. en son çikolata sosu üzerine gezdirin afiyet olsun.
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