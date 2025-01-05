Evde kolay şekerpare tarifi
Tatlı krizine hızlı bir çözüm arıyorsanız, şekerpare tam size göre! Yumuşacık hamuru ve enfes şerbetiyle herkesin favorisi olan bu tatlıyı, kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifle sunuyoruz. Hazırlaması basit, tadı ise unutulmaz!
Şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri olan şekerpare, hem göze hem de damağa hitap eden bir lezzet. Ancak birçok kişi, yapımının zor olduğunu düşünerek bu tatlıyı evde denemekten çekinir. İşte sizi bu önyargıdan kurtaracak, pratik ve garantili bir şekerpare tarifi! Bu tarifle, kısa sürede mükemmel tatlılar hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Hamur için:
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı irmik
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)
Şerbet için:
- 3 su bardağı su
- 2,5 su bardağı şeker
- Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
- Fındık veya badem
Yapılışı
1. Şerbetin Hazırlanması:
Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatın ve limon suyunu ekleyip ocaktan alın.
Şerbetin soğuması için bir kenara bırakın.
2. Hamurun Hazırlanması:
Derin bir kaba tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı koyup güzelce karıştırın.
Ardından irmik, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.
Azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
3. Şekerparelerin Şekillendirilmesi:
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerine hafif bastırarak şekil verin ve ortalarına fındık yerleştirin.
4. Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
5. Şerbetleme:
Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti gezdirin.
Tatlının şerbeti iyice çekmesi için en az 1-2 saat dinlendirin.
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