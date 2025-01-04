Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Tam kıvamında sütlü makarna tarifi

Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 04.01.2025 - 17:12

Sütlü makarna, hem pratik hazırlanışı hem de yumuşak lezzetiyle sofralarınıza farklı bir dokunuş katar. Özellikle hızlıca hazırlanabilecek bir yemek arayışındaysanız, bu tarif tam size göre! Peki, evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında sütlü makarna tarifi...

SÜTLÜ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

1 paket makarna (tercihen fiyonk veya spagetti)

4 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz (isteğe bağlı)

Karabiber (isteğe bağlı)

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

SÜTLÜ MAKARNA YAPILIŞI

Öncelikle tercih ettiğiniz makarnayı bir süzgeç yardımıyla yıkayın ve fazla nişastasını akıtın.

Bu, sütlü makarnanın daha hafif bir kıvamda olmasını sağlar.

Geniş bir tencereye sütü ve suyu ekleyin.

Orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırın.

Süt ve su karışımı, makarnanın hem yumuşak hem de kremsi bir doku kazanmasını sağlar.

Kaynayan süt ve su karışımına makarnayı ekleyin.

Tuz ve karabiber ilave ederek tatlandırın.

Makarnayı karıştırarak pişirin, böylece tencereye yapışmasını engellersiniz.

Makarnanız piştikten sonra ocağı kapatmadan önce tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.

Sütlü makarnayı sıcak olarak servis edin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek ekstra lezzet katabilirsiniz.

Yanında hafif bir salatayla servisinizi tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!