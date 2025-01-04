Pazar kahvaltılarına farklı tarif arayanların favorisi olacak pratik lezzet: Patates pizza tarifi

Patates pizza, hem pratikliği hem de lezzetiyle klasik pizzaya farklı bir alternatif sunuyor. Peki, Pazar kahvaltılarına farklı tarif arayanların favorisi olacak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte nefis patates pizza tarifi...

Pazar kahvaltılarına farklı tarif arayanların favorisi olacak pratik lezzet: Patates pizza tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:50

Pizza, dünyanın dört bir yanında sevilen bir lezzet olsa da farklı ve yaratıcı tabanlarla hazırlanmış alternatif tarifler de oldukça ilgi çekiyor. Özellikle evde pizza hamuru hazırlamak istemediğinizde ya da değişik tatlar denemek istediğinizde bu tarif favoriniz olabilir.  İşte, klasik pizza hamuru yerine patates kullanılarak yapılan hem pratik hem de oldukça lezzetli patates pizza tarifi...

PATATES PİZZA TARİFİ

Malzemeler

3-4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (taban için)

Üzeri için:

1 çay bardağı domates sosu veya salça

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Dilimlenmiş sucuk, salam veya sosis

İnce dilimlenmiş yeşil biber

Mantar, zeytin ve mısır (isteğe bağlı)

PATATES PİZZA YAPILIŞI

Patatesleri soyup rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

Rendelenmiş patateslere tuz, karabiber, un ve yumurtayı ekleyip karıştırın.

Homojen bir karışım elde edin.

Tavayı yağlayarak hazırladığınız patates karışımını eşit kalınlıkta olacak şekilde yayın.

Orta ateşte altını kızarana kadar pişirin ve dikkatlice çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişen patates tabanını yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alın.

Üzerine domates sosunu sürün ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

İstediğiniz malzemeleri ekleyerek pizzanızı tamamlayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzerindeki kaşar peyniri eriyip malzemeler hafifçe kızarana kadar 10-15 dakika pişirin.

Fırından çıkan patates pizzanızı dilimleyerek sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!


Etiketler: #Patates pizza tarifi #kahvaltılık tarifler #pratik tarifler

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