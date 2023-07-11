Karadutun faydaları nelerdir? Karadutlu sorbe tarifi…

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:59

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:59

Karadut, Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetiştirilebilen bir meyvedir. Malatya, Ankara ve Erzincan karadut yetiştiriciliğinde ön plana çıkan illerdir. Meyvenin ağaçları güneş alan bölgelerde daha kolay bir şekilde büyüyüp olgunlaşır. Çok fazla bakım istemeyen bir meyve olduğu için yetiştirilmesi gayet kolaydır. Karadut çeşitleri siyah dut ve mor dut olarak ikiye ayrılır. Bu iki tür arasında pek fazla fark yoktur…

KARADUT NASIL TÜKETİLİR?

Karadut dondurma ve sorbe yapımında kullanılır.



Lezzetli bir meyve olduğundan dolayı kek, kurabiye, pasta gibi hamur işi tariflerinde sıkça kullanılır.



Yoğurtla birlikte karıştırıp yenildiğinde ara öğün yerine geçebilir. Bu yüzden diyet listelerinde yer alır.



Karadut meyve olarak tüketilmesi dışında; reçeli, şurubu, pekmezi, özü ve çayı yapılabilir.



Karadut kurusu da çok tercih edilen bir kuruyemiştir…

KARADUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemine iyi gelir.



Mideyi rahatlatır.



Kötü kolesterolü düşürür.



Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar.



Bağışıklığı önemli oranda artırır.



Antioksidan açısından zengin bir yapıya sahiptir.



Grip ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur.



C vitamini açısından zengindir ve birçok hastalığa karşı koruma sağlar.



Karaciğer sağlığını korur.



Bolca demir minerali ve vitamin kaynağı oluşturur.



Akne ve sivilce gibi sorunlara karşı tedavi edicidir.

KARADUTLU SORBE TARİFİ

Malzemeler



3 su bardağı karadut



1 yemek kaşığı bal veya şeker



1 yemek kaşığı limon suyu



Yapılışı



Öncelikle karadutlarınız dondurulmuş değilse dondurucuya koyup, dondurun. Tüm malzemeyi mutfak robotuna alıp, yumuşak bir kıvam alana kadar çekin. Sorbeyi ister hemen tüketin, isterseniz bir kaba koyarak dondurucuda saklayın. Afiyet olsun.









