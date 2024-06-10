Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli soğan halkası tarifi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:55

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:55

Soğan halkası, çıtır çıtır dışı ve lezzetli içiyle atıştırmalıkların vazgeçilmezlerinden biridir. Evde yapabileceğiniz bu basit tarifle, dışarıda yediğinizden daha lezzetli ve sağlıklı soğan halkaları hazırlayabilirsiniz. İşte, adım adım evde soğan halkası yapmanın püf noktaları!

Malzemeler:

2 büyük boy soğan

1 su bardağı un

1/2 su bardağı mısır unu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt

1 büyük boy yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

Soğanları Hazırlayın: Soğanları soyun ve yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Soğan halkalarını birbirinden ayırarak geniş bir kaba alın.

Unlu Karışımı Hazırlayın: Bir kasede unu, mısır ununu (kullanıyorsanız), tuzu, karabiberi, toz kırmızı biberi ve sarımsak tozunu karıştırın.

Sıvı Karışımı Hazırlayın: Ayrı bir kasede sütü ve yumurtayı iyice çırpın. Bu karışım, soğan halkalarının una yapışmasını sağlayacak.

Galeta Ununu Hazırlayın: Başka bir kaba galeta ununu koyun. Bu, soğan halkalarının dışının çıtır olmasını sağlayacak.

Soğan Halkalarını Paneleyin:

Önce soğan halkalarını unlu karışıma bulayın, her tarafının iyice kaplandığından emin olun.

Unlu soğan halkalarını süt ve yumurta karışımına batırın.

Son olarak, soğan halkalarını galeta ununa bulayın ve her tarafının eşit şekilde kaplandığından emin olun.

Kızartma: Derin bir tencereye veya kızartma tenceresine yeterli miktarda sıvı yağ koyun ve yağı ısıtın. Yağ yeterince kızgın olduğunda, soğan halkalarını dikkatlice yağa bırakın. Soğan halkalarını altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartın. Kızaran soğan halkalarını kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını süzün.

Servis: Soğan halkalarını sıcak olarak servis edin. Yanında ketçap, mayonez veya ranch sos ile birlikte sunabilirsiniz.