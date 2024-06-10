10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2024 Pazartesi, 10:39
10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lalanga tarifi, son zamanlarda popülerlik kazanmış bir lezzet haline geldi. Hem tuzlu hem de tatlı versiyonlarıyla sunulan bu tarif, lezzetli ve pratik olmasıyla öne çıkıyor. Çıtır çıtır pişip nefis kıvamıyla herkesi kendine hayran bırakacak kadar lezzetli olan bu tarif kahvaltı ve çay saatlerinizin yeni konuğu olmaya aday.

10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...

Lalanga yemeği, yumurta, su ve unun harmanlanmasıyla oluşturulan bir hamur tatlısı olarak bilinir. Bu hamur tatlısı derin yağda kızartılarak hazırlanır ve genellikle üzerine şeker veya şerbet dökülerek servis edilir. Ancak, bazen sabah kahvaltılarında peynir ve domatesle birlikte börek şeklinde de tüketilebilir. Peki, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık pratik lezzet nasıl yapılır? işte lalanga tarifi...

10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...

LALANGA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay bardağı kaşar peyniri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...

LALANGA YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaseye alıp çırpın. 

Üzerine tuz ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

Unu da ekleyip tekrar çırpın.

Son olarak kaşar peynirini de ekleyin ve karıştırın.

Bir tavaya bir miktar sıvı yağ ekleyin. 

Yağ kızınca hamurdan bir kaşık kadar tavaya dökün. 

Arkalı önlü pişirin.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi yapın. 

Servis tabağınıza aldığınız lalangaları sıcak servis edin. 

Afiyet olsun!

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