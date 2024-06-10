10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...

Lalanga yemeği, yumurta, su ve unun harmanlanmasıyla oluşturulan bir hamur tatlısı olarak bilinir. Bu hamur tatlısı derin yağda kızartılarak hazırlanır ve genellikle üzerine şeker veya şerbet dökülerek servis edilir. Ancak, bazen sabah kahvaltılarında peynir ve domatesle birlikte börek şeklinde de tüketilebilir. Peki, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık pratik lezzet nasıl yapılır? işte lalanga tarifi...