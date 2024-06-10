10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık pratik lezzet: Lalanga tarifi...
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lalanga tarifi, son zamanlarda popülerlik kazanmış bir lezzet haline geldi. Hem tuzlu hem de tatlı versiyonlarıyla sunulan bu tarif, lezzetli ve pratik olmasıyla öne çıkıyor. Çıtır çıtır pişip nefis kıvamıyla herkesi kendine hayran bırakacak kadar lezzetli olan bu tarif kahvaltı ve çay saatlerinizin yeni konuğu olmaya aday.
Lalanga yemeği, yumurta, su ve unun harmanlanmasıyla oluşturulan bir hamur tatlısı olarak bilinir. Bu hamur tatlısı derin yağda kızartılarak hazırlanır ve genellikle üzerine şeker veya şerbet dökülerek servis edilir. Ancak, bazen sabah kahvaltılarında peynir ve domatesle birlikte börek şeklinde de tüketilebilir. Peki, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık pratik lezzet nasıl yapılır? işte lalanga tarifi...
LALANGA TARİFİ
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 çay bardağı kaşar peyniri
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Pişirmek için:
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
LALANGA YAPILIŞI
Yumurtaları bir kaseye alıp çırpın.
Üzerine tuz ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
Unu da ekleyip tekrar çırpın.
Son olarak kaşar peynirini de ekleyin ve karıştırın.
Bir tavaya bir miktar sıvı yağ ekleyin.
Yağ kızınca hamurdan bir kaşık kadar tavaya dökün.
Arkalı önlü pişirin.
Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi yapın.
Servis tabağınıza aldığınız lalangaları sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...
- İçinizi ferahlatacak enfes lezzet: Çilekli limonata tarifi...
- Lezzet ve sağlığının buluştuğu nokta: Glutensiz kek tarifi
- Hem az kalorili hem enfes... Falafel salatası tarifi!
- Akşam yemeğinde farklılıklar arayanlara... Enfes İç Pilav tarifi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'YKS soruları çalındı' iddiasına açıklama geldi