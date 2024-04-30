Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sosyete mantısı tarifi

Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:30

Güncelleme: 30.04.2024 - 16:30

Sosyete mantısı, geleneksel lezzetlerin en özelidir. İncecik hamurların arasında gizlenmiş nefis iç harç, damakları şenlendiren bir lezzet şöleni sunar. Ancak bu lezzeti evinizin konforunda ve kendi ellerinizle hazırlamak, tadına doyulmaz bir deneyim sunar. İşte size, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes sosyete mantısı tarifi! Hamurunun pürüzsüz dokusu ve iç harcının lezzetiyle sofralarınıza neşe ve lezzet getirecek bu tarif, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşamanıza olanak tanıyacak.

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 yumurta

Yarım su bardağı su

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

250 gram kıyma

1 büyük soğan

Tuz, karabiber, pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Yoğurt ve nane (servis için)

Hazırlanışı

Derin bir kaseye unu ve tuzu ekleyin. Ortasını havuz gibi açın ve yumurtayı kırın.

Yavaşça suyu ekleyerek, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse un ilave edebilirsiniz.

Hamuru streç filmle sarın ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak açın. İnce bir şekilde açtığınız hamurları kesme tahtası veya tezgah üzerine serin.

İç harcı hazırlamak için; bir tavada yağı kızdırın ve ince doğranmış soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatları ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine paylaştırın ve hamuru kapatın. Hamurların kenarlarını parmak uçlarıyla iyice bastırarak kapatın.

Bir tencerede su kaynatın ve içine mantıları ekleyerek yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Mantılar suyun üstüne çıktığında pişmiş demektir.

Haşlanan mantıları servis tabağına alın. Üzerine yoğurt dökün ve kızdırılmış tereyağında nane ile birlikte kızdırarak mantıların üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis yapın ve afiyetle yiyin!