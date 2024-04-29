Malatya'nın meşhur lezzeti: Banik Köftesi tarifi...

Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:25

Güncelleme: 29.04.2024 - 17:25

Malatya köftesi olarak da bilinen banik köftesi, klasik köftelerden farklı olarak içerisinde bulunan irmik ve köftenin yumurtaya bulanarak kızartılmasıyla öne çıkar. Banik köftesi, Türk mutfağının özgün lezzetlerinden biridir ve genellikle ayran, turşu, salata veya çorba ile birlikte servis edilir.

Banik köftesi, içerdiği irmik sayesinde yumuşak ve hafif bir dokuya sahiptir. Köfteler önce yumurtaya batırılarak ardından kızgın yağda kızartılır, bu da dışının kıtır kıtır, içinin ise yumuşacık olmasını sağlar. Bu lezzetli köfteyi sıcak olarak servis etmenin yanı sıra, dilerseniz soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Peki, bu leziz köfte nasıl yapılır? İşte enfes tadıyla Banik köftesi tarifi...

BANİK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kıyma

1 su bardağı ince köftelik bulgur

1/2 su bardağı sıcak su

1 adet orta boy soğan (rende, suyu sıkılmamış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

BANİK KÖFTESİ YAPILIŞI

İlk olarak bulguru derin kaba alın.

Üzerine sıcak suyu döküp ıslatın.

10 dakika kadar bekletin.

Üzerine kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları da ekleyip yoğurun.

Cevizden büyük parçalar alarak yuvarlayıp yassılaştırın.

Ayrı bir kapta, bir adet yumurtayı çırpın.

Tavaya yağı ekleyip kızdırın.

Hazırladığınız köfteleri çırpılmış yumurtaya batırıp, kızgın yağda kızartın.

Tüm köfteleri bu şekilde pişirin.

Servis tabağına alın.

Afiyet olsun!