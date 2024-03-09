Evde pratik lezzet: Humus tarifi

Bu tarif, nefis ve sağlıklı bir mezeliğin evde kolayca yapılabilen tarifini adım adım sunuyor. Lezzetli humus ile atıştırmalıklarınıza ve mezelerinize lezzet katın!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:44
Evde pratik lezzet: Humus tarifi
Abone Ol google-news

Humus, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve dünya genelinde popülerliği giderek artmaktadır. Lezzetli bir çeşit baklagil ezmesi olan humus, özellikle sağlıklı ve besleyici bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Evde humus yapmak oldukça kolaydır ve sadece birkaç temel malzeme ile hazırlanabilir. Bu tarifte, kolayca hazırlayabileceğiniz nefis humus tarifini paylaşıyoruz...

HUMUS TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram koçbaşı nohut (Haşlanmış, kabukları alınmış hali ile yaklaşık 2-3 su bardağı)
  • 1,5 çay bardağı ılık su

Humus için;

  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1/2 (yarım) çay bardağı tahin
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 4 çorba kaşığı limon suyu
  • 3-4 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz

Süslemek için:

  • Kimyon
  • Kırmızı pul biber
  • Sumak
  • Kıyılmış maydanoz
  • Arzuya göre salatalık turşusu ve turp

Yapılış

  1. Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın.
  2. Bir taşım kaynatın, çıkan köpüklü suyu dökün.
  3. Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerenizde tam pişirin(hafif çatlasın ve kabukları kolay çıkabilecek hal alsın. Yaklaşık 15-20 dakika)
  4. Nohutların kabuklarını temizleyin, ölçüdeki nohudu elde edin..
  5. Kabuksuz nohutları,1,5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın
  6. Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Ilınmış nohudunuzu el püre yapıcınızdan geçirerek pürüzsüz hal almasını sağlayın.
  7. Nohut katı bir hal alacak. (Bu aşamada derin dondurucuda saklayabilirsiniz)
  8. 2. kez kısık ateşe aldığınız nohuta 1 çay bardağı ılık su ekleyin.
  9. Yumuşatın, sürekli karıştırarak açılmasını sağlayın(1 dakika). Ateşten aldığınız sıcak nohuta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. Çok iyi karıştırın.
  10. Servis tabağınıza aldığınız ve yaydığınız humusu kimyon, kırmızı pul biber, sumak, kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
  11. Üzerine incecik zeytinyağı gezdirin.
  12. Humus mezesini ılık servis yapın.

humus haberleri nohut haberleri pratik haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri

İlgili Haberler

Anadolu'nun efsane lezzetlerinden: İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...

Anadolu'nun efsane lezzetlerinden: İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...
Sağlıklı ve ekonomik: Fırında karışık kızartma tarifi

Sağlıklı ve ekonomik: Fırında karışık kızartma tarifi
Sağlıklı kahvaltı lezzeti: Avokadolu sandviç tarifi

Sağlıklı kahvaltı lezzeti: Avokadolu sandviç tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler