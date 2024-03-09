Evde pratik lezzet: Humus tarifi
Bu tarif, nefis ve sağlıklı bir mezeliğin evde kolayca yapılabilen tarifini adım adım sunuyor. Lezzetli humus ile atıştırmalıklarınıza ve mezelerinize lezzet katın!
Humus, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve dünya genelinde popülerliği giderek artmaktadır. Lezzetli bir çeşit baklagil ezmesi olan humus, özellikle sağlıklı ve besleyici bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Evde humus yapmak oldukça kolaydır ve sadece birkaç temel malzeme ile hazırlanabilir. Bu tarifte, kolayca hazırlayabileceğiniz nefis humus tarifini paylaşıyoruz...
HUMUS TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram koçbaşı nohut (Haşlanmış, kabukları alınmış hali ile yaklaşık 2-3 su bardağı)
- 1,5 çay bardağı ılık su
Humus için;
- 1 çay bardağı ılık su
- 1/2 (yarım) çay bardağı tahin
- 1 çay kaşığı kimyon
- 4 çorba kaşığı limon suyu
- 3-4 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz
Süslemek için:
- Kimyon
- Kırmızı pul biber
- Sumak
- Kıyılmış maydanoz
- Arzuya göre salatalık turşusu ve turp
Yapılış
- Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın.
- Bir taşım kaynatın, çıkan köpüklü suyu dökün.
- Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerenizde tam pişirin(hafif çatlasın ve kabukları kolay çıkabilecek hal alsın. Yaklaşık 15-20 dakika)
- Nohutların kabuklarını temizleyin, ölçüdeki nohudu elde edin..
- Kabuksuz nohutları,1,5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın
- Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Ilınmış nohudunuzu el püre yapıcınızdan geçirerek pürüzsüz hal almasını sağlayın.
- Nohut katı bir hal alacak. (Bu aşamada derin dondurucuda saklayabilirsiniz)
- 2. kez kısık ateşe aldığınız nohuta 1 çay bardağı ılık su ekleyin.
- Yumuşatın, sürekli karıştırarak açılmasını sağlayın(1 dakika). Ateşten aldığınız sıcak nohuta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. Çok iyi karıştırın.
- Servis tabağınıza aldığınız ve yaydığınız humusu kimyon, kırmızı pul biber, sumak, kıyılmış maydanoz ile süsleyin.
- Üzerine incecik zeytinyağı gezdirin.
- Humus mezesini ılık servis yapın.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin yenemediği aday!
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç