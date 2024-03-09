Evde pratik lezzet: Humus tarifi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:44

Güncelleme: 09.03.2024 - 17:44

Humus, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve dünya genelinde popülerliği giderek artmaktadır. Lezzetli bir çeşit baklagil ezmesi olan humus, özellikle sağlıklı ve besleyici bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Evde humus yapmak oldukça kolaydır ve sadece birkaç temel malzeme ile hazırlanabilir. Bu tarifte, kolayca hazırlayabileceğiniz nefis humus tarifini paylaşıyoruz...

HUMUS TARİFİ

Malzemeler

500 gram koçbaşı nohut (Haşlanmış, kabukları alınmış hali ile yaklaşık 2-3 su bardağı)

1,5 çay bardağı ılık su

Humus için;

1 çay bardağı ılık su

1/2 (yarım) çay bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Süslemek için:

Kimyon

Kırmızı pul biber

Sumak

Kıyılmış maydanoz

Arzuya göre salatalık turşusu ve turp

Yapılış