Anadolu'nun efsane lezzetlerinden: İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...

Elazığ yöresine ait olan bu tatlı, adından da anlaşılacağı üzere ilk başta kulağa ekmek tarifi gibi geliyor. Ancak taş ekmek, hazırlanış şekli itibariyle krepe benzese de tadı da baklavaya benzer. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tatlı, her lokmasıyla ayrı bir keyif verir ve tadına doyum olmaz bir lezzet sunar. Taş ekmeği, Elazığ mutfağının eşsiz tatlarından biridir ve hem yapımı hem de tadıyla sofralara neşe katar. Peki bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...