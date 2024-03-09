Anadolu'nun efsane lezzetlerinden: İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...
Elazığ, Harput mutfak kültürüne mahsus, birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden biri olan taş ekmeği, yapımı oldukça pratik ve keyifli bir tatlıdır. İncecik pişirilmiş hamurlar, şerbetle buluşarak enfes bir tatlı haline gelir. Dövülerek toz haline getirilen ceviz veya fındık ile lezzetlendirilen taş ekmeği, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Elazığ yöresine ait olan bu tatlı, adından da anlaşılacağı üzere ilk başta kulağa ekmek tarifi gibi geliyor. Ancak taş ekmek, hazırlanış şekli itibariyle krepe benzese de tadı da baklavaya benzer. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tatlı, her lokmasıyla ayrı bir keyif verir ve tadına doyum olmaz bir lezzet sunar. Taş ekmeği, Elazığ mutfağının eşsiz tatlarından biridir ve hem yapımı hem de tadıyla sofralara neşe katar. Peki bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte Elazığ'ın meşhur Taş Ekmeği tatlısı tarifi...
TAŞ EKMEĞİ TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Taş ekmeği hamuru için:
2 su bardağı süt
3 su bardağı su
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
1 çay kaşığı karbonat
2,5 su bardağı un
Taş ekmeğinin şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
3 damla limonun suyu
Taş ekmeğinin araları için:
1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi
TAŞ EKMEĞİ TATLISI YAPILIŞI
Taş ekmeğinin şerbeti için bir sos tenceresinde su ve şekeri kaynatın.
Kaynadıktan sonra limonun suyundan da ekleyin ve 10 dakika daha kaynattıktan sonra 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Şerbet koyu kıvamı aldıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Derin bir karıştırma kasesinde su, süt, yoğurdu alın.
Yumurtaları da ekleyin.
Karbonatı da ilave edin.
Unu pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Karışım, krep karışımından biraz daha sıvı bir kıvamda olmalı.
Bu karışımdan bir kepçe alıp, ısıtılmış bir krep tavasında incecik olacak şekilde dökün.
Arkalı önlü pişirin.
Bir tepsiye pişirdiğiniz kreplerden birini serin ve soğuk şerbetten her yerine dökün.
Şerbetten sonra dövülmüş ceviz içi serpiştirin ve üzerine kreplerden 1 adet daha koyup aynı işlemi krepler bitene kadar uygulayın.
Tüm katları bitirdikten sonra son krebin üzerine de dövülmüş cevizden bol bol koyun.
8 dilim olacak şekilde üçgen dilimlere bölün.
Ardından tatlınızı servis edin.
Afiyet olsun!
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