Sağlıklı ve ekonomik: Fırında karışık kızartma tarifi
Bu tarif, geleneksel kızartma tarifinin sağlıklı bir alternatifi olan fırında kızartma tarifini adım adım sunuyor. Hem pratik hem de düşük yağ içeriğiyle bu tarif, kızartma sevenler için mükemmel bir seçenek!
Fırında kızartma, klasik kızartma tarifinin sağlıklı bir versiyonudur ve kızartma sevenler için harika bir alternatiftir. Bu tarif, yiyecekleri fırında kızartarak, daha az yağ kullanarak aynı lezzeti elde etmenizi sağlar. Patates, kabak, havuç gibi sebzelerle birlikte kullanabileceğiniz bu tarif, sevdiklerinizle sağlıklı bir atıştırmalık veya yan yemek olarak keyifle tüketilebilir. Fırında kızartma tarifi, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofralarınıza sağlık ve keyif katmak için ideal bir seçenektir. İşte, fırında karışık kızartmanın adım adım tarifi ve püf noktaları...
FIRINDA KIZARTMA TARİFİ
Malzemeler
- 3 patates
- 4 patlıcan (alacalı soyun)
- 5 havuç
- 8-10 sivri biber
- 3 iri diş sarımsak
- 3 iri domates (kabuğunu soyun)
- 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, pul biber, kekik
Yapılış
- Tüm sebzeleri jülyen veya çok ufaltmadan küpler halinde doğrayın.
- Havuç diğerlerine oranla daha geç piştiği için onu biraz daha ince kesin. (Salça eklemenizi tavsiye etmem, domates çok güzel kıvam veriyor, isterseniz rendeleyebilirsiniz veya domates sosu da kullanabilirsiniz. Eğer domates çok sulu değilse 1-2 su bardağı kadar su ilavesi yapın.)
- Yağlı kağıt serili tepsiye alıp tuz, baharat, sıvı yağ ekleyip elinizle güzelce karıştırıp yayın.
- 190° fırında pişirin.
- Ben gerek duymadım ama biberlerin yanmaması için isterseniz üzerini yağlı kağıtla kapatın, 15 dk kala açıp üzerinin kızarmasını sağlayın.
- Patates ve havuca çatal batırın, yumuşamışsa pişmiş demektir.
fırında karışık kızartma haberleri pratik haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin yenemediği aday!
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç