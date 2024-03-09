Sağlıklı ve ekonomik: Fırında karışık kızartma tarifi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:32

Güncelleme: 09.03.2024 - 17:32

Fırında kızartma, klasik kızartma tarifinin sağlıklı bir versiyonudur ve kızartma sevenler için harika bir alternatiftir. Bu tarif, yiyecekleri fırında kızartarak, daha az yağ kullanarak aynı lezzeti elde etmenizi sağlar. Patates, kabak, havuç gibi sebzelerle birlikte kullanabileceğiniz bu tarif, sevdiklerinizle sağlıklı bir atıştırmalık veya yan yemek olarak keyifle tüketilebilir. Fırında kızartma tarifi, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofralarınıza sağlık ve keyif katmak için ideal bir seçenektir. İşte, fırında karışık kızartmanın adım adım tarifi ve püf noktaları...

FIRINDA KIZARTMA TARİFİ

Malzemeler

3 patates

4 patlıcan (alacalı soyun)

5 havuç

8-10 sivri biber

3 iri diş sarımsak

3 iri domates (kabuğunu soyun)

6-7 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yapılış