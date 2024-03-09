Sağlıklı kahvaltı lezzeti: Avokadolu sandviç tarifi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:52

Avokadolu sandviç, sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin favori atıştırmalıklarından biridir. Avokado, sağlıklı yağlar, lifler ve vitaminler açısından zengin bir meyve olduğundan, bu sandviçler hem doyurucu hem de besleyicidir. Ayrıca, avokadonun kremamsı dokusu ve hafif tadı, sandviçlere eşsiz bir lezzet katmaktadır. Evde kolayca hazırlanabilen avokadolu sandviç tarifi, pratik ve sağlıklı bir atıştırmalık arayan herkes için mükemmel bir seçenektir. İşte, besleyici ve nefis avokadolu sandviçlerin yapımı için gerekli malzemeler ve tarifin adımları...

AVOKADOLU SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

2 dilim tost ekmeği

4 dilim haşlanmış pancar

2 ince dilim avokado

2 yemek kaşığı krem peynir

3 dal roka

2 dal taze nane

2 dal taze fesleğen

Yapılış