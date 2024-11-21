Evde taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları

Evde yapılan yoğurt, hem lezzeti hem de doğallığıyla vazgeçilmezdir. Ancak taş gibi kıvamlı bir yoğurt için birkaç püf noktasını bilmek şart! İşte evde mükemmel yoğurt yapmanın sırları...

Evde taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:05

Evde yapılan yoğurdun yerini hiçbir şey tutmaz! Doğal, katkısız ve besleyici yoğurt yapmak aslında çok kolay. Eğer yoğurdunuzun kıvamı hep istediğiniz gibi taş gibi olsun istiyorsanız, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz yeterli. İşte yoğurt mayalamanın sırları...

1. Süt Seçimi Önemli

Taze ve tam yağlı süt kullanarak daha yoğun bir kıvam elde edebilirsiniz. Açık süt alıyorsanız kaynatma süresini iyi ayarlayın.

2. Doğru Sıcaklık

Sütün mayalama sıcaklığı yaklaşık 42-45°C olmalı. Parmağınızı süte batırdığınızda 5-7 saniye dayanabiliyorsanız, sıcaklık idealdir.

3. Kaliteli Maya Kullanımı

Ev yapımı veya doğal bir yoğurt maya olarak kullanılmalı. Hazır yoğurt kullanacaksanız katkısız ve sade bir yoğurt tercih edin.

4. İyi Sarma Yöntemi

Mayalanan yoğurdu ısı kaybını önlemek için sıkıca sarın. Kalın bir battaniye veya örtüyle sarmanız, mayalanma sürecini destekler.

5. Sabırla Bekleyin

Mayalanma süresi genelde 6-8 saattir. Yoğurdu kontrol etmek için sık sık açmayın; bu, kıvamını etkileyebilir.

Bonus İpucu:

Taş gibi bir yoğurt için mayalamadan önce bir tatlı kaşığı süt tozu ekleyebilirsiniz. Bu, kıvamı daha yoğun hale getirir.


Etiketler: #Yoğurt #ev yapımı

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