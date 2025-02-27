Evinizde gurme kahvaltı keyfinin tadını çıkarın: Egg Benedict tarifi
Kahvaltı sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak bu tarifi evde yapmak oldukça kolaydır. Peki, evinizde gurme kahvaltı keyfinin tadını çıkarabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Egg Benedict tarifi...
Kahvaltı sofralarının en şık ve lezzetli tariflerinden biri olan Eggs Benedict, poşe yumurta, İngiliz muffin ekmeği, füme et veya pastırma ve kremamsı Hollandez sosun muhteşem uyumuyla hazırlanır. Klasik bir Fransız mutfağı sosu olan Hollandez, bu tarife karakteristik bir tat katar. Peki, evinizde gurme kahvaltı keyfinin tadını çıkarabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Egg Benedict tarifi...
EGG BENEDICT TARİFİ
Malzemeler
Poşe yumurta için:
2 adet taze yumurta
1 litre su
2 yemek kaşığı sirke
Hollandez sos için:
2 adet yumurta sarısı
100 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz ve karabiber
Diğer malzemeler:
2 adet İngiliz muffin ekmeği (veya tost ekmeği)
2 dilim füme et, pastırma veya somon füme
Bir tutam doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
EGG BENEDICT YAPILIŞI
Bir tencereye suyu alın ve kaynama noktasına gelmeden önce kısık ateşe alın.
Sirkeyi ekleyin ve suyu hafifçe karıştırarak girdap oluşturun.
Yumurtaları tek tek küçük bir kaseye kırın ve dikkatlice girdabın ortasına bırakın.
3-4 dakika kadar pişirip delikli bir kepçe yardımıyla sudan alıp süzülmesi için bir kenara koyun.
Tereyağını kısık ateşte eritin ve bir kenara alın.
Yumurtaların sarılarını cam bir kaseye alın ve üzerine limon suyu ekleyin.
Benmari usulü (kaseyi kaynar su dolu bir tencerenin üzerine koyarak) sürekli çırpın.
Eritilmiş tereyağını azar azar ekleyerek çırpmaya devam edin.
Kıvam alıp parlak bir sos olduğunda tuz ve karabiberle tatlandırın.
İngiliz muffin ekmeklerini ikiye kesin ve kızartın.
Üzerine füme et veya pastırmayı koyun.
Hazırladığınız poşe yumurtayı ekleyin.
Son olarak üzerine Hollandez sosu dökün ve maydanoz serpiştirerek servis edin.
Yanında roka salatası, avokado dilimleri veya haşlanmış kuşkonmaz ile sunabilirsiniz.
Kahve veya taze sıkılmış portakal suyu ile harika bir kahvaltı menüsü oluşturabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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