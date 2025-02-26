Tatlı krizlerine hafif ve lezzetli çözüm: Vişneli crumble tarifi
Vişneli crumble, ekşi ve tatlı lezzetlerin muhteşem uyumu ile sofralarınıza farklı bir tat katacak kolay bir tatlıdır. Peki, tatlı krizlerine hafif ve lezzetli bir çözüm olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes vişneli crumble tarifi...
Vişneli crumble, ekşi vişnelerin tatlı ve kıtır bir hamur katmanıyla birleştiği, yapımı son derece kolay ve lezzetli bir tatlıdır. İngiliz mutfağının sevilen tariflerinden biri olan crumble, özellikle meyve tatlılarını sevenler için harika bir seçenektir. Sıcak servis edildiğinde yanında dondurma veya krema ile mükemmel bir uyum yakalar. Peki, tatlı krizlerine hafif ve lezzetli bir çözüm olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes vişneli crumble tarifi...
VİŞNELİ CRUMBLE TARİFİ
Malzemeler
Vişneli harç için:
2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne
1/2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı vanilin
Crumble (kıtır) hamuru için:
1 su bardağı un
1/2 su bardağı yulaf ezmesi (isteğe bağlı)
1/2 su bardağı esmer şeker (veya toz şeker)
100 gram soğuk tereyağı (küçük parçalara kesilmiş)
1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
1 tutam tuz
VİŞNELİ CRUMBLE YAPILIŞI
Vişneleri bir karıştırma kabına alın.
Üzerine toz şekeri, mısır nişastasını, limon suyunu ve vanilini ekleyerek karıştırın.
Vişnelerin suyunu salıp hafif koyulaşması için 10 dakika kadar bekletin.
Bir kaba un, yulaf ezmesi, esmer şeker, tarçın ve tuzu ekleyin.
Küp küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyerek elinizle ufalayarak kum kıvamına gelene kadar karıştırın. (Parmak uçlarınızı kullanarak hamuru ovabilirsiniz.)
Karışım, büyük kırıntılar halinde olmalıdır.
Vişneli harcı fırın kabına dökün ve eşit şekilde yayın.
Üzerine hazırladığınız kıtır hamuru eşit şekilde serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika, üstü altın sarısı olana kadar pişirin.
Vişneli crumble, sıcak veya ılık olarak servis edilebilir.
Üzerine vanilyalı dondurma, krema veya pudra şekeri serperek tatlandırabilirsiniz.
İsterseniz yanında bir fincan kahve veya çay ile keyifli bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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