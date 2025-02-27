Güne sağlıklı ve proteinli başlayın: Yulaflı yumurta tarifi
Güne sağlıklı ve doyurucu bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Yulaf, yumurta ve peynirin birleşimiyle hem besleyici hem de lezzetli bir kahvaltı alternatifi hazırlayabilirsiniz!
Sabah kahvaltılarında sağlıklı ve besleyici bir tarif arayanlar için yulaflı peynirli omlet mükemmel bir seçenek! Protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan bu tarif, sizi uzun süre tok tutarak güne enerjik başlamanıza yardımcı olur.
Yulaflı Peynirli Omlet Tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 yemek kaşığı süt veya su
- 50 gram lor peyniri veya rendelenmiş beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı çörek otu veya keten tohumu (isteğe bağlı)
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 dal taze maydanoz veya dereotu (doğranmış)
Yapılış
- Yulaf ezmesini süt veya su ile karıştırarak 5 dakika bekletin. (Böylece yumuşayıp omlete daha iyi karışacaktır.)
- Bir kasede yumurtaları çırpın.
- Yumuşamış yulafı, peyniri, tuz, karabiber ve diğer baharatları ekleyin.
- Maydanoz veya dereotunu ekleyerek karışımı iyice çırpın.
- Tavaya zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte ısıtın.
- Omlet karışımını tavaya dökün ve kapağını kapatıp kısık ateşte 3-4 dakika pişirin.
- Alt kısmı kızardığında spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da 2-3 dakika pişirin.
- Omleti dilimleyerek tabağa alın.
- Üzerine biraz çörek otu serpebilir, yanına domates ve salatalık ekleyebilirsiniz.
- Sıcak servis yaparak sağlıklı kahvaltınızın tadını çıkarın!
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