Güne sağlıklı ve proteinli başlayın: Yulaflı yumurta tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:19

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:19

Sabah kahvaltılarında sağlıklı ve besleyici bir tarif arayanlar için yulaflı peynirli omlet mükemmel bir seçenek! Protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan bu tarif, sizi uzun süre tok tutarak güne enerjik başlamanıza yardımcı olur.

Yulaflı Peynirli Omlet Tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı süt veya su

50 gram lor peyniri veya rendelenmiş beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı çörek otu veya keten tohumu (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 dal taze maydanoz veya dereotu (doğranmış)

Yapılış