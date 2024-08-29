Eylül ayı sebze ve meyveleri... Eylül ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 29.08.2024 - 13:25

Eylül ayında doğanın bize sunduğu bu taze ve lezzetli sebze ve meyveleri tüketerek, sağlığınızı koruyabilir ve sofralarınıza renk katabilirsiniz. Mevsiminde tüketilen bu ürünler, en yüksek besin değerine sahip olup, doğal ve katkısız bir şekilde sunulmaktadır.

EYLÜL AYINDA BULUNAN SEBZELER

Bamya

Biber (Dolmalık ve Sivri)

Brokoli

Enginar

Ispanak

Kabak

Karnabahar

Kereviz

Lahana

Mantar

Mısır

Patlıcan

Pazı

Pırasa

Salatalık

Semizotu

Taze Fasulye

Yer Elması

Yeşil Fasulye

EYLÜL AYINDA BULUNAN MEYVELER

Armut

Ayva

Elma

Erik (Mürdüm eriği dahil)

İncir

Karpuz (Son hasat)

Kavun (Son hasat)

Kızılcık

Nar

Şeftali

Üzüm