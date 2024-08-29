Eylül ayı sebze ve meyveleri... Eylül ayında hangi sebze ve meyveler yenir?
Eylül ayı, yazdan sonbahara geçiş dönemi olduğundan sebze ve meyve çeşitliliği oldukça zengindir. Bu ayda taze ve lezzetli sebze ve meyveleri bulmak mümkündür. İşte eylül ayı sebze ve meyveleri...
Eylül ayında doğanın bize sunduğu bu taze ve lezzetli sebze ve meyveleri tüketerek, sağlığınızı koruyabilir ve sofralarınıza renk katabilirsiniz. Mevsiminde tüketilen bu ürünler, en yüksek besin değerine sahip olup, doğal ve katkısız bir şekilde sunulmaktadır.
EYLÜL AYINDA BULUNAN SEBZELER
Bamya
Biber (Dolmalık ve Sivri)
Brokoli
Enginar
Ispanak
Kabak
Karnabahar
Kereviz
Lahana
Mantar
Mısır
Patlıcan
Pazı
Pırasa
Salatalık
Semizotu
Taze Fasulye
Yer Elması
Yeşil Fasulye
EYLÜL AYINDA BULUNAN MEYVELER
Armut
Ayva
Elma
Erik (Mürdüm eriği dahil)
İncir
Karpuz (Son hasat)
Kavun (Son hasat)
Kızılcık
Nar
Şeftali
Üzüm
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