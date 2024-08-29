Eylül ayı sebze ve meyveleri... Eylül ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

Eylül ayı, yazdan sonbahara geçiş dönemi olduğundan sebze ve meyve çeşitliliği oldukça zengindir. Bu ayda taze ve lezzetli sebze ve meyveleri bulmak mümkündür. İşte eylül ayı sebze ve meyveleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 13:25
Eylül ayı sebze ve meyveleri... Eylül ayında hangi sebze ve meyveler yenir?
Abone Ol google-news

Eylül ayında doğanın bize sunduğu bu taze ve lezzetli sebze ve meyveleri tüketerek, sağlığınızı koruyabilir ve sofralarınıza renk katabilirsiniz. Mevsiminde tüketilen bu ürünler, en yüksek besin değerine sahip olup, doğal ve katkısız bir şekilde sunulmaktadır.

EYLÜL AYINDA BULUNAN SEBZELER

Bamya

Biber (Dolmalık ve Sivri)

Brokoli

Enginar

Ispanak

Kabak

Karnabahar

Kereviz

Lahana

Mantar

Mısır

Patlıcan

Pazı

Pırasa

Salatalık

Semizotu

Taze Fasulye

Yer Elması

Yeşil Fasulye

EYLÜL AYINDA BULUNAN MEYVELER

Armut

Ayva

Elma

Erik (Mürdüm eriği dahil)

İncir

Karpuz (Son hasat)

Kavun (Son hasat)

Kızılcık

Nar

Şeftali

Üzüm


eylül ayı haberleri Eylül haberleri sebze haberleri meyve haberleri

İlgili Haberler

Bu besinler yaz aylarında susuzluğunuzu gidermeye yardımcı oluyor: En çok su içeren 8 sebze ve meyve

Bu besinler yaz aylarında susuzluğunuzu gidermeye yardımcı oluyor: En çok su içeren 8 sebze ve meyve
Tarım var ‘Bakan’ yok... Yaz ortasında sebze meyvede enflasyon yaşanıyor, semt pazarları borsaya döndü

Tarım var ‘Bakan’ yok... Yaz ortasında sebze meyvede enflasyon yaşanıyor, semt pazarları borsaya döndü
Meyve sebze yıkarken dikkat edin! Uzmanından dikkat çeken uyarı...

Meyve sebze yıkarken dikkat edin! Uzmanından dikkat çeken uyarı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler