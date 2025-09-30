Fas Mutfağının Balzama Sarılmış Gülü: Şebakiye (Chebakia) Tarifi

Kuzey Afrika mutfağının incisi Fas, baharatların ve tatlıların ahenkli dansıyla ünlüdür. Bu zengin mutfağın en ikonik ve emek isteyen tatlılarından biri Şebakiye (Chebakia)'dir. İnce, kesik hamurun ustaca örülerek gül şekli verilmesiyle hazırlanan bu kurabiyeler, kızgın yağda nar gibi kızarır.

ŞEBAKİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamur: Un, yumurta, eritilmiş tereyağı/zeytinyağı karışımı, sirke, portakal çiçeği suyu (veya gül suyu), öğütülmüş badem/susam, anason/rezene tohumu, safran ve kabartma tozu.

Şurup (Asil): Bal, portakal çiçeği suyu, birkaç damla limon suyu.

Kızartma ve Süsleme: Bol miktarda sıvı yağ, kavrulmuş susam tohumu.

Yapılış