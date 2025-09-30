Fas Mutfağının Balzama Sarılmış Gülü: Şebakiye (Chebakia) Tarifi

Kuzey Afrika mutfağının incisi Fas, baharatların ve tatlıların ahenkli dansıyla ünlüdür. Bu zengin mutfağın en ikonik ve emek isteyen tatlılarından biri Şebakiye (Chebakia)'dir. İnce, kesik hamurun ustaca örülerek gül şekli verilmesiyle hazırlanan bu kurabiyeler, kızgın yağda nar gibi kızarır.
ŞEBAKİYE TARİFİ
Malzemeler
- Hamur: Un, yumurta, eritilmiş tereyağı/zeytinyağı karışımı, sirke, portakal çiçeği suyu (veya gül suyu), öğütülmüş badem/susam, anason/rezene tohumu, safran ve kabartma tozu.
- Şurup (Asil): Bal, portakal çiçeği suyu, birkaç damla limon suyu.
- Kızartma ve Süsleme: Bol miktarda sıvı yağ, kavrulmuş susam tohumu.
Yapılış
- Hamurun Hazırlanması: Un ve tüm kuru baharatlar karıştırılır. Islak malzemeler (yağ, yumurta, portakal çiçeği suyu vb.) eklenerek sert bir hamur yoğrulur. Hamurun en az 30 dakika dinlenmesi sağlanır.
- Şekil Verme: Dinlenmiş hamur incecik açılır, dikdörtgenler halinde kesilir ve bu parçaların ortasına bıçakla dört paralel kesik atılır.
- Gül Şeklini Verme: Kesik atılan hamurlar, keskin bir hareketle ortadan tutularak iç içe geçirilip gül (çiçek) şekli verilir.
- Kızartma: Şekil verilen Şebakiyeler, orta ateşte ısıtılmış bol kızgın yağda iki tarafı da altın rengi alana kadar kızartılır ve fazla yağı süzdürülür.
- Şuruba Batırma: Kızartma işlemi tamamlanır tamamlanmaz sıcak Şebakiyeler, önceden hazırlanmış ılık bal şurubuna batırılır ve şurubu tamamen çekmeleri beklenir.
- Servis: Şuruptan çıkarılan tatlılar, üzerine bolca kavrulmuş susam serpilerek servis edilir.