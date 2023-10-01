Ekim ayında hangi meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz?
Yeni gelen her ayla birlikte sofralarımıza misafir ettiğimiz meyveler ve sebzeler değişiyor. Günümüz şartlarında, her türlü meyve ve sebzeyiyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da, mevsimsel beslenme, insan sağlığı için çok önemli. Öyleyse; Ekim ayında hangi sebze-meyveleri tüketmeliyiz?
Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satın alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Ekim ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerle değerlendirebilirsiniz. İşte; ekim ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...
EKİM AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?
Yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar, havuç, mantar, patlıcan, marul, roka, soğan, nane, tere, maydanoz, dereotu, fesleğen.
EKİM AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?
Mandalina, mürdüm eriği, elma, armut, muz, incir, üzüm, nar, hünnap, kızılcık.
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