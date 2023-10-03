Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 14:07

Güncelleme: 03.10.2023 - 14:07

İşte: çay saatlerinin ve altın günlerinin favori seçeneklerinden biri olan mercimek köftesini hazırlamanın püf noktaları…

KALİTELİ BAKLİYAT VE TAZE YEŞİLLİKLER KULLANIN!

Öncelikle mercimek köftesi için kırmızı mercimek kullanılmalıdır. Mercimek köftesinin daha iyi bir lezzete sahip olması için mercimek ve bulguru kaliteli seçmelisiniz. Köftenin içine doğranan yeşillikleride taze seçmelisiniz.

MERCİMEK VE BULGUR ORANINA DİKKAT!

Mercimek köftesi yapımında iyi bir lezzet yakalayabilmek için mercimek lezzetinin ön planda olması gerekir. Mercimeğin daima bulgurdan daha fazla ölçüde olmasına dikkat edin. Bu sayede hem mercimek lezzetini daha iyi hisseder hem de mercimek köftesinin dağılmasını önleyebilirsiniz.

BULGURUN YUMUŞAMASI ÖNEMLİ!

Mercimekler haşlanırken suyunu tamamen çekmesini beklemeden çok az su varken bulguru eklerseniz, mercimek ve bulgurun bütünleşmesini sağlarsınız. Bulgurun çiğ kalmasını önlersiniz.

YEŞİLLİKLERİ HARCIN İÇİNE EN SON EKLEYİN!

Mercimek köftesini tamamlayacak yeşil soğan, maydanoz gibi malzemeleri ince ince doğramak çok önemli. Köftenin içinde ağzınıza takılmaz. İnce doğranmış yeşillikleri köfte harcı soğuduktan sonra ekleyin. Yeşillikler solar…

BAHARATLAR ÇOK ÖNEMLİ!



Mercimek köftesinin en önemli baharatı, kırmızı pul biber ve kimyondur. Dilerseniz karabiber, sarımsak tozu, sumak gibi seçeneklerle köftenizin lezzetini arttırabilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİNİN ŞEKLİ VE SUNUMU!

Mercimek köftesini klasik şekli olan elinizle sıkarak şekil verebilirsiniz. Ya da çeşitli kalıplar kullanarak şekillendirebilirsiniz. Mercimek köftesini marul yapraklarının içine yerleştirip üzerlerine limon dilimleri dizerek, geniş bir tepside veya sunum tabağında servis edebilirsiniz…

MERCİMEK KÖFTESİ

Malzemeler



1 su bardağı kırmızı mercimek



1 su bardağı ince bulgur



3 su bardağı su



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 adet kuru soğan



1 yemek kaşığı domates salçası



1 yemek kaşığı biber salçası



1 demet ince kıyılmış maydanoz



5-6 dal ince doğranmış taze soğan



Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber



Sunum için marul yaprakları



Yapılışı



Öncelikle iyice yıkanmış kırmızı mercimeği 3 su bardağı su ile pişirin. Mercimek yumuşayıp suyunu çekmek üzere iken ince bulguru ilave edip karıştırın. 1-2 dakika daha tutup ocaktan alın ve bulgurun yumuşaması için bekletin. Zeytinyağını tavaya alıp içine küçük doğranmış kuru soğanı ilave edin ve kavurun. Soğan pembeleşince salçayı ilave edip onu da 1-2 dakika kavurun ve altını kapatıp bulgurlu mercimekli karışıma ilave edin. Tuz ve diğer baharatları da ilave edip elinizle iyice yoğurun. En son maydanoz ve yeşil soğanı da ilave edip bir süre daha yoğurun. Dileğiniz gibi elinizle şekil verip, marul yaprakları yerleştirdiğiniz tepsiye dizin. Limon dilimleriyle servis yapın. Afiyet olsun…?



