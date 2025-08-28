Fiji mutfağının tropikal lezzeti: MasterChef kokoda tarifi

Pasifik mutfağının en özgün yemeklerinden kokoda, Fiji’nin ulusal lezzeti olarak öne çıkıyor. Çiğ balığın lime veya limon suyunda “pişirilerek” hazırlandığı bu yemek, hindistan cevizi sütü ve taze sebzelerle zenginleşiyor. Hafif, sağlıklı ve tropikal bir tat sunan kokoda; yaz sofraları için ideal bir seçenek olmasının yanı sıra, misafirlerinize farklı bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.Peki, Fiji mutfağından olan bu yemek nasılo yapılır? İşte, MasterChef kokoda tarifi...

Malzemeler

500 g taze beyaz etli balık (levrek, mezgit, orfoz ya da kılıç balığı)

1 su bardağı taze sıkılmış lime veya limon suyu

1 büyük soğan (küçük küp doğranmış)

1 büyük domates (çekirdekleri çıkarılmış, küçük doğranmış)

1 adet salatalık (küçük küp doğranmış)

1-2 adet acı yeşil biber (ince kıyılmış, opsiyonel)

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

Taze kişniş yaprakları (süsleme için)

Tuz

Yapılışı