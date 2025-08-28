Fiji mutfağının tropikal lezzeti: MasterChef kokoda tarifi

Pasifik mutfağının en özgün yemeklerinden kokoda, Fiji’nin ulusal lezzeti olarak öne çıkıyor. Çiğ balığın lime veya limon suyunda “pişirilerek” hazırlandığı bu yemek, hindistan cevizi sütü ve taze sebzelerle zenginleşiyor. Hafif, sağlıklı ve tropikal bir tat sunan kokoda; yaz sofraları için ideal bir seçenek olmasının yanı sıra, misafirlerinize farklı bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.Peki, Fiji mutfağından olan bu yemek nasılo yapılır? İşte, MasterChef kokoda tarifi...
Malzemeler
- 500 g taze beyaz etli balık (levrek, mezgit, orfoz ya da kılıç balığı)
- 1 su bardağı taze sıkılmış lime veya limon suyu
- 1 büyük soğan (küçük küp doğranmış)
- 1 büyük domates (çekirdekleri çıkarılmış, küçük doğranmış)
- 1 adet salatalık (küçük küp doğranmış)
- 1-2 adet acı yeşil biber (ince kıyılmış, opsiyonel)
- 1 su bardağı hindistan cevizi sütü
- Taze kişniş yaprakları (süsleme için)
- Tuz
Yapılışı
- Balığı küçük küpler halinde doğra. Derin bir kasede balık küplerini lime/limon suyu ile kapla. Streç filmle örtüp buzdolabında en az 2 saat beklet. Balık bu sürede “pişecek” ve opak beyaz renge dönecek.
- Soğan, domates, salatalık ve acı biberi küçük doğrayarak hazır et.
- Balık suyunu süzdükten sonra doğranmış sebzeleri ekle. Üzerine hindistan cevizi sütünü dök, tuzunu ayarla. İyice karıştır.
- Servisten önce yarım saat daha buzdolabında dinlendir.
- Soğuk olarak, taze kişniş yapraklarıyla süsleyip servis et. İsteğe göre yanında haşlanmış tatlı patates, maniok (kasava) ya da lavaş benzeri ekmeklerle sunulabilir.