Çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Kaşık tatlısı tarifi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 19:26

Güncelleme: 20.08.2024 - 19:26

Kaşık tatlısı, Türk mutfağının köklü geleneklerinden biri olup, tatlı severler için hafif ve lezzetli bir alternatiftir. Özellikle özel günlerde ve misafir yemeklerinde tercih edilen bu tatlı, hem yapımındaki pratiklik hem de sunduğu lezzet ile büyük beğeni toplar. Geleneksel tarifler ve doğal malzemelerle hazırlanan kaşık tatlısı, damakta bıraktığı tat ve hafifliğiyle, tatlı arayışında olanlar için mükemmel bir seçenektir. Peki, çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kaşık tatlısı tarifi...

KAŞIK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

125 gram tereyağı

1 paket vanilin

Supangle için:

2,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 tepeleme yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurta sarısı

60 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı soğuk su

KAŞIK TATLISI YAPILIŞI

Muhallebisi için uygun bir tencereye tereyağını alın.

Eridikten sonra üzerine unu ekleyip, un kokusu çıkana kadar kavurun.

Un hafif pembeleşince üzerine yavaş yavaş sütü ekleyin.

Topaklanmaması için karıştırmaya devam edin.

Süt kaynamaya başladıktan sonra şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kaynama noktasına geline altını kapatıp ocaktan alın.

İçine vanilyayı ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alması için mikserle ya da çırpıcıyla karıştırın.

Borcamın tabanını ıslatın.

Hazır olan muhallebiyi borcama boşaltıp soğumaya bırakın.

Supangle için tencereye süt, un, şeker, kakao ve yumurta sarısını alın.

Güzelce karıştırarak pişirin.

Kaynama noktasına gelip koyulaşınca içerisine çikolatayı ekleyin.

Çikolata eriyinceye kadar karıştırın ve ocaktan alın.

Akışkan bir kıvam alması için içerisine su ekleyip karıştırın.

Kıvam alan supangleyi muhallebinin üzerine dikkatli bir şekilde boşaltın.

Bir süre buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Hazır olan tatlının üzerine kakao serpip dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!