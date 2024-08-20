Akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates röşti tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan röşti, patatesin ne kadar çok yönlü ve lezzetli bir malzeme olduğunu bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Patatesin, rendelenip kızartılmasıyla elde edilen bu nefis tarif, bugün de hem Almanya'da hem de İsviçre'de popülerliğini korumakta, hatta dünya mutfağında da kendine özel bir yer edinmektedir. Peki, akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patates röşti tarifi...