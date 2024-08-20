Akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates röşti tarifi

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2024 Salı, 18:02
Akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates röşti tarifi

Alman ve İsviçre mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patates, bu mutfaklarda her haliyle karşımıza çıkar. Patatesle yapılabilecek en özel tariflerden biri olan röşti, bu mutfaklardan dünyaya yayılmıştır. Röşti, görünümüyle cezbedici, tadıyla ise damaklarda iz bırakır. 

Akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates röşti tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan röşti, patatesin ne kadar çok yönlü ve lezzetli bir malzeme olduğunu bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Patatesin, rendelenip kızartılmasıyla elde edilen bu nefis tarif, bugün de hem Almanya'da hem de İsviçre'de popülerliğini korumakta, hatta dünya mutfağında da kendine özel bir yer edinmektedir. Peki, akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patates röşti tarifi...

Akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates röşti tarifi

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

5 dal taze soğan

3 adet patates

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram kaşar peyniri

Akşam yemeğine şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patates röşti tarifi

PATATES RÖŞTİ YAPILIŞI

Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın. 

Soğumuş patatesleri  bir kaba rendeleyin.  

Ardından tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın.

Ayrı bir tavada zeytinyağlıyla biberleri ve taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın.

Orta boy bir tavada tereyağını eritin ve rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin.

Üzerine biber ve taze soğan karışımını ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip düzleştirin.

Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin.

Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin.

Pişen röştiyi ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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