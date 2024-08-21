MasterChef tepsi mantı tarifi! Tepsi mantı nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, enfes tepsi mantı tarifi...
MasterChef 2024 sezonunda şefler tarafından yarışmacılardan istenen tepsi mantı tarifi merak edildi. Peki, MasterChef tepsi mantı nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, enfes tepsi mantı tarifi...
Tepsi mantısı, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan mantının farklı ve pratik bir yorumudur. Geleneksel mantı gibi elde açılan hamurla yapılan bu tarifte, küçük mantı parçaları yerine daha büyük hamur parçaları hazırlanır ve tepsiye dizilir. İç harcı genellikle kıyma, soğan ve baharatlardan oluşur. Üzerine yoğurt ve tereyağı gezdirilerek servis edilen tepsi mantısı, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofraların gözdesi olur. Bu tarif, kalabalık misafirler için ideal bir seçenektir ve evde kolayca hazırlanabilir. Peki, MasterChef tepsi mantı nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, enfes tepsi mantı tarifi...
TEPSİ MANTI TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
2 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
250 gram kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Üzeri için:
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
TEPSİ MANTI YAPILIŞI
Unu geniş bir kaba alın.
Ortasını havuz gibi açarak yumurta, su ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri yavaş yavaş karıştırarak yoğurun.
Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Hamuru streç filme sararak 20-30 dakika dinlendirin.
Rendelenmiş soğanı, kıyma, tuz ve baharatlarla karıştırarak iç harcı hazırlayın.
Tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.
Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın.
Her bir bezeyi ince bir şekilde açın.
Açtığınız hamuru kare şeklinde küçük parçalara kesin.
Her karenin ortasına iç harçtan bir miktar koyun ve hamuru bohça şeklinde kapatın.
Hazırladığınız mantıları yağlanmış fırın tepsisine dizin.
Mantıların üzerini hafifçe bastırarak düzleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, mantılar altın rengini alana kadar pişirin.
Yoğurdu sarımsakla karıştırın.
Tereyağını eritip kırmızı toz biberle hafifçe yakın.
Fırından çıkan mantıların üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün.
Üzerine tereyağlı sosu gezdirerek sıcak servis yapın.
Afiyet olsun!
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